29 пальців на лапах: унікальний кіт встановив рекорд Гіннесса (фото)

У США кіт на ім'я Еребус подолав хворобу та потрапив до Книги рекордів Гіннесса.

Загалом у домашнього улюбленця нарахувавши у нього загалом 29 пальців: вісім на одній лапі та по сім на трьох інших, повідомляє ABC News.

Одразу після народження кошенята в березні 2026 року, власники Кендра Ванденблумер та Хантер Нетт, помітили його незвичайну особливість лап.

Генетична особливість та шлях до рекорду

Як пояснили ветеринари, причиною аномалії у кота стала полідактилія, спадкова мутація, що доволі поширена саме серед породи мейн-кунів. Батько Еребуса також мав зайві пальці, по шість на кожній лапі, але його син значно перевершив свого родича.

Кіт на ім'я Еребус Фото: Скріншот

Як розповідають власники, незвичайна будова лап жодним чином не заважає котові активно рухатися чи гратися. Але його шлях до рекорду виявився не таким простим. Адже у ранньому віці кошеня пережило аспірацію та пневмонію, тоді йому знадобилося термінове лікування з кисневою терапією.

Відео дня

Саме рентгенівські знімки з того періоду, що були зроблені після одужання, потім стали частиною документів для заявки на рекорд.

Сьогодні кіт проживає у своїх власників у розпліднику BlueNorthern Maine Coons, які не планують віддавати улюбленця на усиновлення та люблять його таким, як він є.

Також попередній котячий рекорд у 28 пальців протримався понад двадцять років, відколи його встановив канадський кіт Джейк ще у 2002 році.

Нагадаємо, що кіт на ім’я Тобі став володарем світового рекорду — у нього 28 пальців. Для порівняння: це на 10 більше, ніж у будь-якого іншого кота.

Також у Нідерландах місцевий мешканець перетворив шлях свого кота додому на атракціон. Чоловік, який живе на третьому поверсі, побудував для свого кота зовнішній дерев'яний "шлях".