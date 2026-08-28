29 пальців на лапах: унікальний кіт встановив рекорд Гіннесса (фото)
У США кіт на ім'я Еребус подолав хворобу та потрапив до Книги рекордів Гіннесса.
Загалом у домашнього улюбленця нарахувавши у нього загалом 29 пальців: вісім на одній лапі та по сім на трьох інших, повідомляє ABC News.
Одразу після народження кошенята в березні 2026 року, власники Кендра Ванденблумер та Хантер Нетт, помітили його незвичайну особливість лап.
Генетична особливість та шлях до рекорду
Як пояснили ветеринари, причиною аномалії у кота стала полідактилія, спадкова мутація, що доволі поширена саме серед породи мейн-кунів. Батько Еребуса також мав зайві пальці, по шість на кожній лапі, але його син значно перевершив свого родича.
Як розповідають власники, незвичайна будова лап жодним чином не заважає котові активно рухатися чи гратися. Але його шлях до рекорду виявився не таким простим. Адже у ранньому віці кошеня пережило аспірацію та пневмонію, тоді йому знадобилося термінове лікування з кисневою терапією.
Саме рентгенівські знімки з того періоду, що були зроблені після одужання, потім стали частиною документів для заявки на рекорд.
Сьогодні кіт проживає у своїх власників у розпліднику BlueNorthern Maine Coons, які не планують віддавати улюбленця на усиновлення та люблять його таким, як він є.
Також попередній котячий рекорд у 28 пальців протримався понад двадцять років, відколи його встановив канадський кіт Джейк ще у 2002 році.
Нагадаємо, що кіт на ім’я Тобі став володарем світового рекорду — у нього 28 пальців. Для порівняння: це на 10 більше, ніж у будь-якого іншого кота.
Також у Нідерландах місцевий мешканець перетворив шлях свого кота додому на атракціон. Чоловік, який живе на третьому поверсі, побудував для свого кота зовнішній дерев'яний "шлях".