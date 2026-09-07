В Одессе кот едва не сжег квартиру, пока хозяин спал, — соцсети (видео)

В Одессе кот, гуляя на кухне по столам, случайно нажал кнопку на индукционной плите, в результате чего на ней загорелись вещи, которые там лежали.

От запаха дыма хозяин животного проснулся и успел вовремя потушить возгорание, избежав более масштабных проблем, и фактически спас не только квартиру, но и свою жизнь. Кадры последствий он опубликовал в соцсети, и видео разлетелось по местным пабликам. Поделился ими и Telegram-канал "Новости Одесса".

Осторожно: в видео присутствует ненормативная лексика!

Индукционные плиты в квартирах с животными действительно могут представлять опасность, как в этом случае, поскольку животные могут случайно привести ее в действие одним нажатием лапы.

Чтобы избежать этого, необходимо обзавестись специальной защитной стеклянной или пластиковой крышкой или силиконовым ковриком, либо же использовать блокировку панели управления. Крышка закрывает стеклокерамику, когда плита не используется, а также защищает ее поверхность от лап, шерсти и случайного включения сенсорных кнопок.

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Напомним, в Великобритании в городе Бутл произошел пожар, причиной которого стала кошка. Она опрокинула свечу, которую ее хозяйка зажгла, чтобы создать атмосферу уюта. Несмотря на то, что огонь удалось потушить, дом получил существенные повреждения.

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