"Мы просто стояли и смотрели": в Великобритании кошка случайно сожгла дом женщины

Таш Лайалл наслаждалась выходным днем после работы когда в доме вспыхнул пожар. Девушка считает, что одна из ее кошек опрокинула свечу. Пожарные ликвидировали возгорание, но дом получил значительные повреждения.

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В Великобритании в городе Бутл произошел пожар, причиной которого стала кошка. 28-летняя Таш Лайалл делала уборку и зажгла свечу, которую домашнее животное случайно опрокинуло. Об этом сообщает The Mirror.

Британка наслаждалась выходным днем после работы парикмахером, когда в ее доме вспыхнул пожар.

"Я делала обычную уборку дома и поставила свечу. Я спустилась вниз, чтобы сварить кофе, и минут через десять услышала крик моего парня. Весь верхний этаж был заполнен дымом", — рассказывает девушка.

Таш, имеющая двух кошек, уверена, что одна из них опрокинула свечу. Она утверждает, что огонь быстро распространился, и они вынуждена были покинуть дом, взяв с собой своих питомцев и ключи от машин, что бы освободить проезд спасателям.

"Мы просто стояли и смотрели на горящий дом со стороны. Мы живем в тесном районе и у одной соседки трехнедельный ребенок, а другая на восьмом месяце беременности. Я чувствовала себя такой виноватой за то, что подвергаю всех опасности и ставлю их в такое положение. Соседи помогали нам. Пожарная служба приехала в течение трех минут — нам так повезло. Они сразу же вошли в дом и потушили все в течение получаса. Они просто невероятные, их не хвалят", — вспоминает британка.

Пожарные ликвидировали возгорание, но дом получил значительные повреждения Фото: коллаж Фокус

Пожарные ликвидировали возгорание, но дом получил значительные повреждения. В связи с этим друзья пострадавшего начали сбор средств, чтобы помочь ей восстановить свое жилье. Таш Лайалл добавила, что дом принадлежал ее маме и она вложила много труда в его обустройство. Девушке жаль, что все так случилось. Теперь она уверена, что лучше использовать диффузоры вместо ароматических свечей.

Аромадиффузоры – это специальные приспособления, которые применяются для ароматизации различных помещений. Эти средства прекрасно подходят, для создания уюта в доме, офисе, салоне.

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