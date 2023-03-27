Впустили в семью: в США женщина "захватила" чужую квартиру и не хочет съезжать (фото)

Американка Алейн Скайлар рассказала, что сиделка Татьяна Абелло, которую они наняли в 2016 году, "захватила" дом после того, как ее мама умерла в 2021 году. Женщина заявляет, что ценные вещи, которые принадлежали ее семье, исчезли. Она намерена возобновить судебное разбирательство.

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В Нью-Йорке (США) сиделка и ее семья якобы "захватили" квартиру пациентки. Татьяна Абелло, ее мать и сестра уже 18 месяцев живут в доме с двумя спальнями, с тех пор как их престарелая подопечная Верра Кац умерла в августе 2021 года. Об этом сообщает FoxNews.

Издание отмечает, что предполагаемые захватчики заявляют, что у них есть "права наследования" на квартиру, потому что они были как "семья" для умирающей женщины.

Дочь покойной Алейн Скайлар рассказала, что Татьяна Абелло была нанята в 2016 году для ухода за Кац, певицей из биг-бэнда, выступавшей под выдуманным именем Верра Стюарт.

"Я полюбила этих людей. У меня были с ними хорошие отношения, потому что они заботились о моей матери. Я покупала им подарки, платила за ужины", — сказала 65-летняя Скайлер в интервью The Post.

Татьяна Абелло Фото: New York Post

Все изменилось примерно через месяц после смерти Кац, которая прожила в квартире больше года во время пандемии.

В 2021 году Алейн столкнулась с проблемой. Она не смогла войти в квартиру своей матери из-за "задвинутого засова" на двери. Семья Абелло отказалась открыть дверь как дочери, так и полиции Нью-Йорка. В итоге Скайлар решила обратиться в Манхэттенский жилищный суд в котором рассказала, как данная семья угрожала спустить прах ее родителей в унитаз.

Женщина до сих пор не имеет возможности вернуться в дом и забрать личные вещи родителей. В результате судебного процесса Татьяна Абелло согласились вернуть прах отца и матери Скайлар до декабря 2021 года.

Верра Кац Фото: коллаж Фокус

Дочь покойной заявляет, что, судя по сообщениям в социальных сетях, которые она видела, в квартире больше нет прежней мебели ее семьи. По ее словам, памятные вещи, книги, великолепная коллекция винила просто исчезли.

"Если это могло случиться со мной, то это может случиться с каждым, кто пользуется услугами сиделок на дому", – добавила американка.

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