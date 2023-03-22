Хитрый план: в США стоматолог несколько раз пытался убить жену, чтобы быть с любовницей

По мнению следователей, дантист добавлял яд в протеиновые коктейли, которые он готовил для своей супруги, чтобы оставаться со своей любовницей.

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Джеймс Крейг, 45-летний американский стоматолог, был арестован по подозрению в убийстве своей жены Анджелы. Она скончалась после того, как ее отключили от системы жизнеобеспечения. Об этом сообщает The Mirror.

В начале марта подозреваемый добавил мышьяк в напиток супруги, но она выжила. Затем стоматолог заказал срочную партию цианида калия, который ему якобы нуждался для операции. Полиция заявляет, что дантист многократно отравлял протеиновые коктейли своей жены, чтобы быть со своей любовницей, которая также работала в стоматологии.

Как результат, его жена Анджела была отключена от системы жизнеобеспечения и умерла.

После того как коллега Крейга, Райан Редферн, сообщил медсестре, что дантист заказал цианид калия, не имея необходимости использовать его в работе, полиция начала расследование. Подозреваемый изменил свою историю и заявил, что цианид калия был нужен его жене, которая якобы страдала от депрессии и имела склонность к самоубийству. Отмечается, что никто из детей пары об этом никогда не слышал.

23 марта американец предстанет перед судом в Денвере, штат Колорадо Фото: коллаж Фокус

Кроме этого, Редферн рассказал следователям, что у его коллеги было трудное финансовое положение, связанное с банкротством, а также проблемы в браке. Сестра Анджелы Крейг, Тони Кофоед, сообщила полиции, что Крейг накачал жену неизвестным препаратом около пяти лет назад. Как сообщается, он планировал покончить с собой и не хотел, чтобы она попыталась остановить его.

23 марта американец предстанет перед судом в Денвере, штат Колорадо.

Ранее Фокус писал, что в США мужчина два месяца держал в шкафу похищенную женщину. У 40-летней пострадавшей были порезы на лице и она весила менее 45 килограммов когда ее обнаружили сотрудники полиции.

Также сообщалось, что в США пума напала на мужчину во время отдыха в джакузи. Сотрудники службы дикой природы установили ловушку для хищного зверя, но не смогли найти никаких следов на замерзшем снегу. Отмечается, что поиски опасного животного все еще продолжаются.