Без еды и туалета: в США мужчина два месяца держал в шкафу похищенную женщину

У 40-летней женщины были порезы на лице и она весила менее 45 килограммов когда ее обнаружили сотрудники полиции.

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В городе Дайесбург (США) был зарегистрирован случай похищения 40-летней женщины мужчиной, который в течение двух месяцев держал ее в заточении в шкафу. Об этом сообщает The Independetn.

Сотрудникам полиции обнаружили девушку под домом, который располагался неподалеку от места ее похищения. При осмотре она имела порезы на лице и весила менее 45 кг. Жертва опознала своего предполагаемого похитителя как 30-летнего Брентона Белла. Она сказала, что они состояли в отношениях, которые переросли в "физическое насилие" и привели к тому, что она оказалась в плену.

Женщина рассказала, что ее заставили находиться в чулане, который был заперт "каким-то устройством с тросом", и ей разрешалось выходить из чулана только на час в день. По словам полиции, девушке предоставляли очень ограниченное питание и была вынуждена справлять нужду прямо внутри шкафа. Тем не менее ей удалось сбежать из плена.

Полицейским удалось обнаружить пустующий дом на Айерс-стрит, где женщина находилась в плену Фото: Reuters

Жертва была доставлена в медицинское учреждение West Tennessee Healthcare Dyersburg, где ее госпитализировали. Позднее ее выписали.

Полицейским удалось обнаружить пустующий дом на Айерс-стрит, где женщина находилась в плену. Мужчину задержали правоохранительные органы и ему предъявили обвинения в похищении человека при обстоятельствах, сопряженных с насилием.

Ранее Фокус писал, что мужчина украл секретное оборудование у армии США на $2 млн и вложил их в подпольное казино. Нелегальный оператор азартных игр Натан Николс из штата Техас был приговорен к 27 месяцам тюремного заключения за кражу военных приборов.

Также сообщалось, что в США мужчина заплатил агенту ФБР за убийство жены. Массимо Маренги казался настоящим "семьянином" и часто писал о своей семье на Facebook. Он рассказал анонимному источнику о своих проблемах в браке и был задержан сотрудниками полиции после того, как выразил желание убить свою супругу.