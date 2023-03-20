Без їжі та туалету: у США чоловік два місяці тримав у шафі викрадену жінку

40-річна жінка мала порізи на обличчі і вона важила менше 45 кілограмів, коли її виявили співробітники поліції.

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У місті Даєсбург (США) було зареєстровано випадок викрадення 40-річної жінки чоловіком, який протягом двох місяців тримав її в ув'язненні в шафі. Про це повідомляє The Independetn.

Співробітники поліції виявили дівчину під будинком, який розташовувався неподалік місця її викрадення. Під час огляду вона мала порізи на обличчі та важила менше 45 кг. Жертва впізнала свого передбачуваного викрадача як 30-річного Брентона Белла. Вона сказала, що вони перебували у стосунках, які переросли у "фізичне насильство" і призвели до того, що вона опинилася в полоні.

Жінка розповіла, що її змусили перебувати в коморі, яка була замкнена "якимось пристроєм з тросом", і їй дозволялося виходити з комірчини лише на годину на день. За словами поліції, дівчині надавали дуже обмежене харчування і вона була змушена задовольняти потребу прямо всередині шафи. Проте їй вдалося втекти з полону.

Поліцейським вдалося виявити порожній будинок на Аєрс-стріт, де жінка перебувала в полоні Фото: Reuters

Жертва була доставлена до медичної установи West Tennessee Healthcare Dyersburg, де її госпіталізували. Пізніше її виписали.

Поліцейським вдалося виявити порожній будинок на Аєрс-стріт, де жінка перебувала в полоні. Чоловіка затримали правоохоронні органи і його звинуватили у викраденні людини за обставин, пов'язаних із насильством.

Раніше Фокус писав, що чоловік вкрав секретне обладнання в армії США на $2 млн. і вклав їх у підпільне казино. Нелегального оператора азартних ігор Натана Ніколса зі штату Техас засудили до 27 місяців тюремного ув'язнення за крадіжку воєнних приладів.

Також повідомлялося, що у США чоловік заплатив агенту ФБР за вбивство дружини. Массімо Маренгі здавався справжнім "сім'янином" і часто писав про свою родину на Facebook. Він розповів анонімному джерелу про свої проблеми у шлюбі та був затриманий співробітниками поліції після того, як висловив бажання вбити свою дружину.