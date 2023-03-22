Хитрий план: у США стоматолог декілька разів намагався вбити дружину, щоб бути із коханкою

На думку слідчих, дантист додавав отруту в протеїнові коктейлі, які він готував для своєї дружини, щоб залишитися зі своєю коханкою.

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Джеймса Крейга, 45-річного американського стоматолога, заарештували за підозрою у вбивстві своєї дружини Анджели. Вона померла після того, як її відключили від системи життєзабезпечення. Про це повідомляє The Mirror.

На початку березня підозрюваний додав миш'як у напій дружини, але вона вижила. Потім стоматолог замовив термінову партію ціаніду калію, який йому нібито був потрібен для операції. Поліція заявляє, що дантист багаторазово отруював протеїнові коктейлі своєї дружини, щоб бути зі своєю коханкою, яка також працювала в стоматології.

Як результат, його дружина Анджела була відключена від системи життєзабезпечення і померла.

Після того як колега Крейга, Раян Редферн, повідомив медсестрі, що дантист замовив ціанід калію, не маючи необхідності використовувати його в роботі, поліція почала розслідування. Підозрюваний змінив свою історію і заявив, що ціанід калію був потрібен його дружині, яка нібито страждала від депресії і мала схильність до самогубства. Зазначається, що ніхто з дітей пари про це ніколи не чув.

23 березня американець постане перед судом у Денвері, штат Колорадо Фото: колаж Фокус

Крім цього, Редферн розповів слідчим, що в його колеги було скрутне фінансове становище, пов'язане з банкрутством, а також проблеми в шлюбі. Сестра Анджели Крейг, Тоні Кофоєд, повідомила поліції, що Крейг накачав дружину невідомим препаратом близько п'яти років тому. Як повідомляється, він планував накласти на себе руки і не хотів, щоб вона спробувала зупинити його.

23 березня американець постане перед судом у Денвері, штат Колорадо.

Раніше Фокус писав, що у США чоловік два місяці тримав у шафі викрадену жінку. У 40-річної постраждалої були порізи на обличчі й вона важила менше 45 кілограмів, коли її знайшли співробітники поліції.

Також повідомлялося, що у США пума напала на чоловіка під час відпочинку в джакузі. Співробітники служби дикої природи встановили пастку для хижого звіра, але не змогли знайти жодних слідів на замерзлому снігу. Зазначається, що пошуки небезпечної тварини все ще продовжуються.