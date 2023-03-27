Впустили до родини: у США жінка "захопила" чужу квартиру і не хоче з'їжджати (фото)

Американка Алейн Скайлар розповіла, що доглядальниця Тетяна Абелло, яку вони найняли у 2016 році, "захопила" будинок після того, як її мама померла у 2021 році. Жінка заявляє, що цінні речі, які належали її родині, зникли. Вона має намір поновити судовий процес.

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У Нью-Йорку (США) доглядальниця та її родина нібито "захопили" квартиру пацієнтки. Тетяна Абелло, її мати та сестра вже 18 місяців живуть у будинку з двома спальнями, відколи їхня підопічна похилого віку Верра Кац померла в серпні 2021 року. Про це повідомляє FoxNews.

Видання зазначає, що ймовірні загарбники заявляють, що у них є "право спадкування" на квартиру, тому що вони були як "родина" для жінки, яка загинула.

Дочка покійної Алейн Скайлар розповіла, що Тетяну Абелло було найнято у 2016 році для догляду за Кац, співачкою з біг-бенду, яка виступала під вигаданим ім'ям Верра Стюарт.

"Я покохала цих людей. У мене були з ними гарні стосунки, тому що вони дбали про мою матір. Я купувала їм подарунки, платила за вечері", — сказала 65-річна Скайлер в інтерв'ю The Post.

Тетяна Абелло Фото: New York Post

Все змінилося приблизно через місяць після смерті Кац, яка проживала у квартирі понад рік під час пандемії.

2021 року Алейн зіткнулася з проблемою. Вона не змогла увійти до квартири своєї матері. Сім'я Абелло відмовилася відчинити двері як доньці, так і поліції Нью-Йорка. У результаті Скайлар вирішила звернутися до Манхеттенського житлового суду, в якому розповіла, як дана сім'я погрожувала спустити прах її батьків в унітаз.

Жінка досі не має змоги повернутися до будинку та забрати особисті речі батьків. Внаслідок судового процесу Тетяна Абелло погодилися повернути прах батька та матері Скайлар до грудня 2021 року.

Верра Кац Фото: колаж Фокус

Дочка покійної заявляє, що, судячи з повідомлень у соціальних мережах, які вона бачила, у квартирі більше немає колишніх меблів її родини. За її словами, пам'ятні речі, книги, чудова колекція вінілу просто зникли.

"Якщо це могло статися зі мною, то це може статися з кожним, хто користується послугами доглядальниць вдома", — додала американка.

Раніше Фокус писав, що у США стоматолог кілька разів намагався вбити дружину, щоб бути із коханкою. На думку слідчих, дантист додавав отруту до протеїнових коктейлів, які він готував для своєї дружини, щоб залишатися зі своєю коханкою.

Також повідомлялося, що у США чоловік два місяці тримав у шафі викрадену жінку. У 40-річної постраждалої були порізи на обличчі і вона важила менше 45 кілограмів, коли її виявили співробітники поліції.