"Ми просто стояли і дивилися": у Великій Британії кішка випадково спалила будинок жінки

Таш Лайалл насолоджувалася вихідним днем після роботи, коли в будинку спалахнула пожежа. Дівчина вважає, що одна з її кішок перекинула свічку. Пожежники ліквідували спалах, але будинок отримав значні пошкодження.

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У Великій Британії в місті Бутл сталася пожежа, причиною якої стала кішка. 28-річна Таш Лайалл займалася прибиранням і запалила ароматизовану свічку, яку домашня тварина випадково перекинула. Про це повідомляє The Mirror.

Британка насолоджувалася вихідним днем після роботи перукарем, коли в її будинку спалахнула пожежа.

"Я робила звичайне прибирання будинку і поставила свічку. Я спустилася вниз, щоб заварити каву, і хвилин за десять почула крик мого хлопця. Весь верхній поверх був заповнений димом", — розповідає дівчина.

Таш, яка має двох кішок, впевнена, що одна з них перекинула свічку. Вона стверджує, що вогонь швидко поширився, і вони змушені були залишити будинок, взявши із собою своїх улюбленців та ключі від машин, щоб звільнити проїзд рятувальникам.

"Ми просто стояли й дивилися на хату що палає збоку. Ми живемо в тісному районі й в однієї сусідки немовля, а інша на восьмому місяці вагітності. Я відчувала себе такою винною за те, що наражаю всіх на небезпеку і ставлю їх у таке становище. Сусіди допомагали нам. Пожежна служба приїхала протягом трьох хвилин — нам так пощастило. Вони одразу ж увійшли до будинку та загасили все протягом пів години. Вони просто неймовірні, їх не хвалять", — згадує британка.

Пожежники ліквідували спалах, але будинок отримав значні пошкодження Фото: колаж Фокус

Пожежники ліквідували спалах, але будинок отримав значні пошкодження. У зв'язку з цим друзі потерпілої почали збирати кошти, щоб допомогти їй відновити своє житло. Таш Лайалл додала, що будинок належав її мамі, і вона вклала багато сил у його облаштування. Дівчині шкода, що так сталося. Тепер вона впевнена, що краще використати дифузори замість ароматичних свічок.

Аромадифузори – це спеціальні пристрої, які застосовуються для ароматизації різних приміщень. Ці засоби чудово підходять для створення затишку в будинку, офісі, салоні.

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