У Великій Британії чоловік витратив 4 роки на боротьбу з неправильним чеком за паркування

Ендрю Могріджу під час виїзду з парковки в Пітерборо не сплатив чек у розмірі £4,5 (трохи більш ніж 200 гривень). Він спробував сплатити потрібну суму, але автомат, який мав приймати гроші, не працював. Чоловік вирішив заплатити з дому, але рахунок зріс уже до £7,5 (340 гривень). Розгляд дійшов до суду.

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59-річний Ендрю Могрідж був незадоволений збільшенням ціни за виїзд із парковку через поломку автомата. Британець вирішив подати до суду на компанію Britannia Parking і в підсумку виграв справу. Про це повідомляє Metro.

Чоловіку виписали чек за стоянку на суму 4,5 фунта стерлінгів (трохи більш ніж 200 гривень) під час виїзду з парковки в Пітерборо. Він спробував заплатити потрібну суму, але виникли проблеми. Автомат, який приймає гроші, був несправним.

"Парковка була з оплатою при виїзді, а не при в'їзді. Коли я виїжджав з парковки, я спробував заплатити 4,50 фунта, використовуючи свій телефон і дві кредитні картки, але автомат не працював. Як і в багатьох людей, у мене не було із собою готівки. Я пішов за готівкою, зайшов у Asda, щоб у мене була правильна здача, і повернувся на парковку, але на той момент сума збільшилася до £6,50, яких у мене не було. Після повернення додому я зателефонував їм, і мені сказали, що потрібно заплатити через інтернет. Коли я спробував це зробити, сума зросла до £7,50 (340 гривень)", — розповів Ендрю.

Справа дійшла до суду, на той час сума штрафу збільшилася до 300 фунтів стерлінгів Фото: Pixabay

Пізніше британець заявив, що його провини не було в тому, що автомат вийшов із ладу. В результаті розгляду справа дійшла до суду, а сума чека збільшилася до 300 фунтів стерлінгів (13,5 тисячі грн.). Інцидент стався чотири роки тому, але лише зараз чоловік переміг у судовому процесі.

"Це була перемога маленької людини. Я знаю, що багато людей постраждали від машин у Пітерборо, які не працюють", — додав британець.

Співробітник компанії Britannia Parking повідомив, що вони не можуть давати коментарі щодо конкретних випадків, але зміни були внесені у зв'язку з переходом на оплату картками.

Раніше Фокус писав, що британець виявив 400-річну фреску під час ремонту своєї кухні. Люк Бадвордс, побачивши стародавні малюнки, відразу звернувся до місцевої історичної спільноти, де його відкриття вже назвали визначним.

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