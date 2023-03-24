В Великобритании мужчина потратил 4 года на борьбу с неправильным чеком за парковку

Эндрю Могриджу во время выезда из парковки в Питерборо не оплатил чек в размере £4,5 (чуть более 200 гривен). Он попытался уплатить нужную сумму, но принимающий деньги автомат не работал. Мужчина решил заплатить из дома, но счет вырос уже до £7,5 (340 гривен). Разбирательство дошло до суда.

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59-летний Эндрю Могридж был недоволен увеличением цены за выезд из парковки из-за поломки автомата. Британец решил подать в суд на компанию Britannia Parking и в итоге выиграл дело. Об этом сообщает Metro.

Мужчине выписали чек за стоянку на сумму в 4,5 фунта стерлингов (чуть более 200 гривен) во время выезда из парковки в Питерборо. Он попытался заплатить нужную сумму, но возникли проблемы. Автомат принимающий деньги был неисправным.

"Парковка была с оплатой при выезде, а не при въезде. Когда я выезжал с парковки, я попытался заплатить 4,50 фунта, используя свой телефон и две кредитные карты, но автомат не работал. Как и у многих людей, у меня не было с собой наличных денег. Я пошел за наличными, зашел в Asda, чтобы у меня была правильная сдача, и вернулся на парковку. Но к тому моменту сумма увеличилась до £6,50, которых у меня не было. По возращению домой я позвонил им, и мне сказали, что нужно заплатить через Интернет. Когда я попытался это сделать, сумма выросла до £7,50 (340 гривен)", — рассказал Эндрю.

Дело дошло до суда, к тому времени сумма штрафа увеличилась до 300 фунтов стерлингов Фото: Pixabay

Позже британец заявил, что его вины не было в том, что автомат вышел из строя. В результате разбирательств дело дошло до суда, а сумма чека увеличилась до 300 фунтов стерлингов (13,5 тысячи грн). Инцидент произошел четыре года назад, но только сейчас мужчина победил в судебном процессе.

"Это была победа маленького человека. Я знаю, что многие люди пострадали от неработающих машин в Питерборо", — добавил британец.

Сотрудник компании Britannia Parking сообщил, что они не могут давать комментарии по конкретным случаям, но изменения были внесены в связи с переходом на оплату картами.

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