В Одесі кіт ледь не спалив квартиру, поки господар спав, — соцмережі (відео)

В Одесі кіт, гуляючи по столах на кухні, випадково натиснув кнопку на індукційній плиті, внаслідок чого на ній загорілися речі, що там лежали.

Від запаху диму господар тварини прокинувся і встиг вчасно загасити пожежу, уникнувши більш серйозних проблем, і фактично врятував не тільки квартиру, а й своє життя. Кадри наслідків він опублікував у соцмережі, і відео розлетілося місцевими пабліками. Поділився ними й Telegram-канал "Новини Одеса".

Увага: у відео міститься ненормативна лексика!

Індукційні плити у квартирах, де є тварини, дійсно можуть становити небезпеку, як у цьому випадку, оскільки тварини можуть випадково увімкнути її одним натисканням лапи.

Щоб уникнути цього, необхідно придбати спеціальну захисну скляну або пластикову кришку чи силіконовий килимок, або ж скористатися функцією блокування панелі керування. Кришка закриває склокераміку, коли плита не використовується, а також захищає її поверхню від лап, шерсті та випадкового натискання сенсорних кнопок.

Відео дня

Нагадаємо, у Великій Британії, у місті Бутл , сталася пожежа, причиною якої стала кішка. Вона перекинула свічку, що її господиня запалила, щоб створити затишну атмосферу. Незважаючи на те, що вогонь вдалося загасити, будинок зазнав значних пошкоджень.

Також ми повідомляли, що у Рівному рятувальники реанімували собаку, яку винесли з вогню.