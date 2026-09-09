Сериал "Южный парк" переименовали в "Южную Америку": при чем тут Трамп

Создатели одного из самых скандальных мультсериалов в истории американского телевидения решили не оставаться в стороне от очередной инициативы Дональда Трампа и отреагировали на неё в присущей им саркастической манере.

Авторы анимационного сериала "Южный парк" Мэтт Стоун и Трей Паркер объявили, что новый сезон шоу выйдет под названием "Южная Америка". Это явный намек на попытки президента США Дональда Трампа переименовать известные географические объекты. Об этом стало известно из социальной сети X.

В своём заявлении авторы в шутку отметили, что вдохновились "храбростью и патриотизмом" компаний Apple и Google, объявив об изменении названия шоу.

Напомним, что в августе Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в "озеро Америка", а годом ранее заявил, что Мексиканский залив отныне будет официально называться "Американский залив".

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Сообщение о новом названии сериала появилось вскоре после того, как "Южный парк", который сейчас транслирует уже 29-й сезон, получил премию "Эмми" за лучшую анимационную программу. Пока неизвестно, станет ли новое название постоянным или сериал со временем вернётся к привычному "Южному парку".

В посте в соцсетях, где обнародовали это изменение, был изображён логотип шоу, в котором слово "Парк" было заменено на "Америка". Создатели также иронично поблагодарили материнскую компанию Paramount Skydance.

"Южный парк" сменил название на "Южную Америку". Фото: X

Стоит отметить, что администрация Трампа в этом году одобрила слияние Paramount Skydance с Warner Bros Discovery на сумму 111 миллиардов долларов — одну из крупнейших сделок в медиа-индустрии в истории. Однако сделка была приостановлена до июня 2027 года после исков со стороны 12 американских штатов, которые опасаются негативного влияния на конкуренцию и роста цен для потребителей.

Показательно, что накануне анонса Трамп поделился видео, созданным с помощью искусственного интеллекта, в котором он заменяет надпись "Мексика" на слово "Америка" на дорожном знаке. А ещё раньше компании Apple и Google обновили названия на своих картографических сервисах для американских пользователей в соответствии с указаниями президента относительно озера Онтарио.

"Южный парк", выходящий в эфир с 1997 года, регулярно подвергает критике действующего президента на протяжении обоих его сроков полномочий. Создатели шоу неоднократно становились объектом критики со стороны самого Трампа, Белого дома и его сторонников — в частности, после одного из эпизодов предыдущего сезона, где главу государства изобразили в постели с сатаной, представители Белого дома назвали сериал "шоу четвёртого сорта".

Получив в этом году премию "Эмми", создатели "Южного парка" также опубликовали изображение мультипликационного Трампа с подписью о том, что он наконец получил свою награду. Премьера нового сезона запланирована на 16 сентября.

Ранее сообщалось, что первая серия 27-го сезона "Южного парка" вызвала скандал из-за жесткой сатиры на Дональда Трампа. Белый дом уже отреагировал на премьеру.

Кроме того, мы рассказывали, что 29 лет назад четверо школьников из Колорадо вышли в эфир и начали говорить о том, о чём американское телевидение предпочитало умалчивать. С тех пор "Южный парк" успел оскорбить президентов, религии, знаменитостей и корпорации, превратив скандал в главный двигатель своей популярности.