Серіал "Південний парк" перейменували на "Південну Америку": до чого тут Трамп

Творці одного з найскандальніших мультсеріалів в історії американського телебачення вирішили не залишатися осторонь чергової ініціативи Дональда Трампа і відповіли на неї у властивій собі саркастичній манері.

Автори анімаційного серіалу "Південний парк" Метт Стоун та Трей Паркер оголосили, що новий сезон шоу вийде під назвою "Південна Америка". Це очевидний натяк до спроб президента США Дональда Трампа перейменувати відомі географічні об'єкти. Про це стало відомо з соцмережі X.

У своїй заяві автори пожартували, що надихнулися "хоробрістю та патріотизмом" компаній Apple та Google, оголосивши про зміну назви шоу.

Нагадаємо, що у серпні Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на "озеро Америка", а роком раніше заявив, що Мексиканська затока відтепер офіційно називатиметься "Американська затока".

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Оголошення про нову назву серіалу з'явилося невдовзі після того, як "Південний парк", який зараз транслює вже 29-й сезон, отримав нагороду "Еммі" за найкращу анімаційну програму. Наразі невідомо, чи стане нова назва постійною, чи серіал згодом повернеться до звичного "Південного парку".

У дописі в соцмережах, де оприлюднили зміну, зобразили знак шоу зі словом "Парк", замінене на "Америка". Творці також іронічно подякували материнській компанії Paramount Skydance.

"Південний парк" змінив назву на "Південну Америку". Фото: X

Варто зазначити, що адміністрація Трампа цього року схвалила злиття Paramount Skydance з Warner Bros Discovery на суму 111 мільярдів доларів – одну з найбільших медіаугод в історії. Проте угоду призупинили до червня 2027 року після позовів від 12 американських штатів, які побоюються негативного впливу на конкуренцію та зростання цін для споживачів.

Показово, що напередодні анонсу Трамп поділився створеним за допомогою штучного інтелекту відео, де він змінює напис "Мексика" на слово "Америка" на дорожньому знаку. А ще раніше компанії Apple та Google оновили назви на своїх картографічних сервісах для американських користувачів відповідно до вказівок президента щодо озера Онтаріо.

"Південний парк", що виходить в ефір з 1997 року, регулярно критикує чинного президента протягом обох його каденцій. Творці шоу неодноразово ставали об'єктом критики з боку самого Трампа, Білого дому та його прихильників – зокрема, після одного з епізодів попереднього сезону, де главу держави зобразили в ліжку з сатаною, представники Білого дому назвали серіал шоу "четвертого класу".

Отримавши цьогорічну "Еммі", творці "Південного парку" також опублікували зображення мультиплікаційного Трампа з підписом про те, що він нарешті отримав свою нагороду. Прем'єра нового сезону запланована на 16 вересня.

Раніше повідомлялося, що перша серія 27 сезону "Південного парку" потрапила у скандал через жорстку сатиру на Дональда Трампа. Білий дім уже відреагував на прем'єру.

Також ми розповідали, що 29 років тому чотири школярі з Колорадо вийшли в ефір і почали говорити про те, про що американське телебачення воліло мовчати. Відтоді South Park встиг образити президентів, релігії, знаменитостей та корпорації, перетворивши скандал на головне паливо своєї популярності.