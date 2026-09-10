В Германии не могут посадить осужденных преступников из-за нехватки конвертов

В течении нескольких недель в Берлине на свободе остаются преступники, приговоренные к тюремному заключению.

А все потом, что у прокуратуры города закончились специальные желтые конверты, в которых осужденным рассылаются предписания о явке для отбывания наказания, сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на сотрудников ведомства.

На данный момент преступники на свободе, их места в тюрьмах пустуют, а сколько именно дел затронуто этой проблемой, неясно.

Почему желтый конверт?

Ведомства используют желтые конверты для официальных отправлений. К ним относятся, например, судебные решения, повестки в суд и те самые предписания, в которых указано, когда и в какое исправительное учреждение должен явиться вступивший в силу приговор осужденный. Курьер фиксирует вручение документа в специальном акте, который затем подшивается в дело об исполнении наказания.

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Именно таких особых конвертов и не хватило прокуратуре Берлина.

Алан Бауэр, представитель Генеральной прокуратуры Берлина, подтвердил изданию факт "кратковременной нехватки поставок" в профильном отделе, отвечающем за исполнение наказаний.

В чем причина задержки с конвертами?

Причиной проблемы послужило изменение общефедеральных требований к процедуре официальной доставки документов.

Федеральное министерство юстиции издало соответствующее постановление еще 31 марта 2025 года. С 1 августа 2026 года использование старых бланков запрещено.

Таким образом, у ведомств было около 16 месяцев на подготовку к переходу. По словам Бауэра, новые бланки уведомлений о вручении были закуплены своевременно. Однако с конвертами, необходимыми для этих документов, расчет оказался неверным.

"Запас закупленных новых конвертов, к сожалению, был исчерпан всего через две недели из-за неожиданно высокого спроса в сфере исполнения судебных решений", — пояснил Бауэр.

Поставки новой партии задерживались. По данным Генеральной прокуратуры, причиной дополнительных проблем с доставкой мог стать высокий спрос со стороны других ведомств в тот же период.

К настоящему времени дополнительные конверты уже закуплены. И хотя часть их уже поступила, по словам сотрудников отдела исполнения судебных решений, их все равно недостаточно.

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