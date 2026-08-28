В Германии приговорили украинскую косметолога: что известно о деле

В Берлине приговорили украинскую косметологиню, которая оказывала свои услуги, не имея медицинского образования и разрешения.

Об этом рассказала украинка Ирина Доброва, которая живет в Германии и помогает людям интегрироваться в общество.

Украинку приговорили в Берлине

"Приговор: один год лишения свободы условно. 28-летняя женщина делала клиенткам инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты. Хотя она не была врачом и не имела разрешения на проведение таких процедур", — отметила женщина в своем Instagram.

В уголовном деле речь шла о 5 процедурах. Двум клиенткам пришлось исправлять результат, а одна женщина из-за паралича лица попала в больницу. Люди находили косметолога через социальные сети.

"По их словам, она выглядела серьезной и компетентной. В суде женщина признала свою вину. Ее осудили за причинение тяжких телесных повреждений и мошенничество. И всем, кто продолжает делать ботокс, стоит понимать одну простую вещь: можно провести десятки процедур, и вам все сойдет с рук. Но рано или поздно появится одна клиентка, которая не промолчит. И тогда всплывет на поверхность: отсутствие разрешения, квалификации и все ваши предыдущие процедуры. А закончиться все это может не плохим отзывом в Instagram, а уголовным делом", — подчеркнула Ирина.

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Фотография приведена в качестве иллюстрации Фото: Freepik

Реакция сети

В комментариях люди поделились своим опытом и отреагировали на услышанное:

"Все верно, дело серьезное. Но возникает вопрос: несут ли ответственность клиенты, которые также хотели обойти закон, за получение косметических инъекций без уплаты налогов? И тем самым, не подписав "mutmaßliche Einwilligung", сознательно пошли на риск".

"Я, конечно, извиняюсь, но они руководствовались прайсом, который ниже немецкого или подтвержденного".

"А я в Нью-Йорке ходила и в суд, и в полицию из-за такой же псевдокосметолога, но у меня не приняли заявление, поскольку она работала, внимание, нелегально. Именно из-за того, что она работала без лицензии. Это все, что вам нужно знать о судебной системе в США".

"К сожалению, таких много, девочки, обращайтесь к проверенным врачам".

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