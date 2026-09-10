У Німеччині не можуть ув"язнити засуджених злочинців через брак конвертів

Протягом кількох тижнів у Берліні на волі залишаються злочинці, засуджені до тюремного ув’язнення.

А все тому, що в міській прокуратурі закінчилися спеціальні жовті конверти, в яких засудженим надсилаються розпорядження про явку для відбування покарання, повідомляє Berliner Zeitung з посиланням на співробітників відомства.

Наразі злочинці перебувають на волі, їхні місця у в’язницях залишаються порожніми, а скільки саме справ стосується цієї проблеми, невідомо.

Чому саме жовтий конверт?

Відомства використовують жовті конверти для офіційних відправлень. До них належать, наприклад, судові рішення, повістки до суду та саме ті розпорядження, в яких зазначено, коли і до якої виправної установи має з’явитися засуджений, щодо якого вирок набрав чинності. Кур’єр фіксує вручення документа у спеціальному акті, який потім підшивається до справи про виконання покарання.

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Саме таких особливих конвертів і не вистачило прокуратурі Берліна.

Алан Бауер, представник Генеральної прокуратури Берліна, підтвердив виданню факт "короткочасного дефіциту поставок" у профільному відділі, що відповідає за виконання покарань.

У чому причина затримки з конвертами?

Причиною проблеми стала зміна загальнофедеральних вимог щодо процедури офіційної доставки документів.

Федеральне міністерство юстиції видало відповідну постанову ще 31 березня 2025 року. З 1 серпня 2026 року використання старих бланків заборонено.

Отже, у відомств було близько 16 місяців на підготовку до переходу. За словами Бауера, нові бланки повідомлень про вручення були закуплені вчасно. Однак щодо конвертів, необхідних для цих документів, розрахунок виявився неправильним.

"Запас придбаних нових конвертів, на жаль, вичерпався всього за два тижні через несподівано високий попит у сфері виконання судових рішень", — пояснив Бауер.

Поставки нової партії затримувалися. За даними Генеральної прокуратури, причиною додаткових проблем із доставкою міг стати високий попит з боку інших відомств у той же період.

Наразі додаткові конверти вже закуплено. І хоча частина з них уже надійшла, за словами співробітників відділу виконання судових рішень, їх все одно недостатньо.

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