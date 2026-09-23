Мороз до -40, охота и 6 месяцев изоляции: женщина рассказала, как живет ее семья в отдаленной Аляске

Для большинства людей поход в продуктовый магазин — это рутинное дело, которым они занимаются по дороге домой, но для Оливии Джонс и её семьи это серьёзная задача, требующая месяцев подготовки и планирования.

Женщина живёт со своим мужем и четырьмя детьми в небольшом городке Игл на Аляске, где проживает менее ста человек, пишет Vlic.

Ведь ближайший город с магазинами находится в девяти часах езды. Каждую зиму снегопады буквально отрезают их от остального мира — автомобильные дороги перекрываются на целых 6 месяцев.

На одну крупную покупку семья тратит около 4000 долларов

Чтобы пережить эту изоляцию, семья устраивает грандиозную закупку продуктов, тратя в супермаркете около 4000 долларов за раз.

Именно поэтому семья каждую осень ездит за покупками в город Фербенкс. Вся поездка длится в общей сложности четыре дня, из которых два дня они проводят исключительно в дороге. Они везут с собой прицеп длиной более четырёх метров, большую морозильную камеру, переносные холодильники и множество пластиковых контейнеров.

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Ведь их цель — обеспечить себе выживание в течение долгой и суровой зимы.

Семья живет в городке, где проживает менее 100 человек Фото: Скриншот

На протяжении многих лет Оливия разработала подробную систему, чтобы гарантировать, что в семье не закончатся продукты посреди сильнейшей метели. Она ведет точный учет того, сколько и на что тратится, используя таблицы Excel.

Женщина разработала эту систему после первой зимы в изоляции, когда некоторые продукты у них закончились гораздо раньше, чем они планировали. Особое место в её списке занимает мясо.

Выращивают овощи при -40 градусах, охотятся и пекут свой хлеб

Помимо покупки продуктов в магазине, семья старается быть максимально самодостаточной. Оливия выращивает картофель, салат, репу и капусту в своём огороде, а зимой использует специальную систему " " для выращивания овощей в помещении. В холодные месяцы семья регулярно отправляется на охоту.

Кроме того, Оливия сама печет хлеб, готовит домашнюю пасту и различные соусы, а значительную часть блюд замораживает заранее, чтобы у нее всегда были готовые блюда.

Почтовый самолёт может доставить продукты, но это дорого

У городка есть одна небольшая связь с миром — почтовый самолёт, который летает по будням и может доставлять припасы.

Однако проблема заключается в цене, ведь доставка оплачивается строго по весу посылки, поэтому отправка тяжелых продуктов обошлась бы невероятно дорого. Поэтому для Оливии и её семьи гораздо выгоднее самим привезти абсолютно всё необходимое, пока снег и лёд полностью не перекрыли единственную дорогу.

Напомним, что "Фокус" писал о том, как Аляска из никуда превратилась в экономический центр. Крупнейший штат США ассоциируется с бескрайними ледниками, заснеженными горами, медведями, китами и суровой северной природой, однако история этого региона не менее увлекательна, чем его пейзажи.

Кроме того, в национальном парке Катмай (Аляска, США) медведь со сломанной челюстью получил титул самого толстого. За него проголосовали более 96 тысяч человек.