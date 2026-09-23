Мороз до -40, полювання та 6 місяців ізоляції: жінка розповіла, як живе її сім'я у віддаленій Алясці

Для більшості людей похід до продуктового магазину є рутинною справою, яку вони виконують дорогою додому, але для Олівії Джонс та її родини це серйозне завдання, яке вимагає місяців підготовки та планування.

Жінка живе зі своїм чоловіком та чотирма дітьми в маленькому містечку Ігл на Алясці, де проживає менше ста мешканців, пише Вlic.

Адже найближче місто з магазинами знаходиться за дев'ять годин їзди. Кожної зими снігопади буквально відрізають їх від решти світу — автомобільні дороги перекриваються на довгі 6 місяців.

За одну велику закупівлю родина витрачає близько $4000

Щоб пережити цю ізоляцію родина влаштовує грандіозний продуктовий запис, залишаючи в супермаркеті близько 4000 доларів за раз.

Саме тому родина щоосені їздить за покупками до міста Фербенкс. Уся поїздка триває загалом чотири дні, з яких два дні вони проводять виключно в дорозі. Вони тягнуть із собою причіп довжиною понад чотири метри, велику морозильну камеру, переносні холодильники та численні пластикові контейнери.

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Адже їхня мета — забезпечити собі виживання протягом довгої та суворої зими.

Сім'я живе у містечку, де мешкає менше 100 людей Фото: Скриншот

Протягом багатьох років Олівія розробила детальну систему, щоб гарантувати, що в родині не закінчаться продукти посеред найсильнішої хуртовини. Вона веде точний облік того, скільки і на що витрачається, використовуючи таблиці Excel.

Жінка створила цю систему після першої зими в ізоляції, коли вони витратили деякі продукти набагато швидше, аніж планували. Особливе місце у її списку займає м'ясо.

Вирощують овочі при -40 градусах, полюють і печуть власний хліб

Окрім придбання продуктів з магазину, родина намагається бути максимально незалежною. Олівія вирощує картоплю, салат, ріпу та капусту у своєму саду, а взимку використовує спеціальну систему для вирощування овочів у приміщенні. У холодні місяці родина регулярно вирушає на полювання.

Також Олівія сама пече хліб, робить домашню пасту та різні соуси, а значну частину страв заморожує заздалегідь, щоб мати готові страви.

Поштовий літак може доставити продукти, але це дорого

Містечко має один невеликий зв'язок зі світом — поштовий літак, який літає у будні дні та може доставляти припаси.

Однак проблема полягає в ціні, адже доставка оплачується суворо за вагою посилки, тож відправка важких продуктів була б неймовірно дорогою. Тому для Олівії та її родини набагато вигідніше самим привезти абсолютно все необхідне, поки сніг та лід повністю не перекрили єдину дорогу.

Нагадаємо, що Фокус писав як Аляска з непотребу перетворилася на економічний центр. Найбільший штат США асоціюється з безкрайніми льодовиками, засніженими горами, ведмедями, китами та суворою північною природою, проте історія цього регіону не менш захоплива, ніж краєвиди.

Також у національному парку Катмай (Аляска, США) ведмідь із зламаною щелепою отримав титул найтовстішого. За нього проголосувало понад 96 тисяч осіб.