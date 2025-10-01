Найтовстіший ведмідь світу: звір із травмою щелепи переміг з рекордною кількістю голосів (відео)

У національному парку Катмай (Аляска, США) ведмідь із зламаною щелепою отримав титул найтовстішого. За нього проголосувало понад 96 тисяч осіб.

Як повідомляє The Sun, переможцем щорічного конкурсу "Тиждень товстих ведмедів" став ведмідь на ім'я 32 Чанк. Він важить 1200 фунтів (544 кг) та має характерний шрам на морді.

Цього року тварина домоглася перемоги попри серйозну травму.

32 Чанк Фото: Скриншот

"Місцеві жителі підозрюють, що він отримав зламану щелепу під час сутички з іншим самцем через самицю", — зазначається у повідомленні.

Титул найтовстішого ведмедя до Чанка перейшов від 128 Грейзера, який утримував цей титул протягом двох років.

Грейзер Фото: Скриншот

Попередній чемпіон також брав участь у фінальному етапі конкурсу. Його описують як брутального білявого ведмедя.

128 Грейзер поступився першим місцем новому переможцю після дворічного панування. Цей результат став несподіванкою для багатьох спостерігачів конкурсу.

Реакція соцмереж та рекордна кількість голосів

Голосування за найтовстішого ведмедя встановило новий рекорд. Загалом було віддано понад 1,6 мільйона голосів — найбільша кількість за всю історію конкурсу.

За 32 Чанка проголосувало 96 тисяч 350 осіб. Він випередив ведмедя 856, який отримав 63 тисяч 725 голосів.

Фінальна частина змагання проходила між чотирма тваринами. Третє місце посів 128 Грейзер, а четверте — 602 Флотато.

Фінал "змагання" Фото: Скриншот

"Великий хлопець, зі шрамом на морді. Черево тягнеться, як крісло-мішок", — таким був опис переможця організаторами конкурсу.

Характеристика переможця та його харчові досягнення

Ведмедя 32 Чанк описують як тварину з "вузько посадженими очима, темно-коричневим хутром та помітними надбрівними дугами". Він має репутацію домінантного самця.

32 Chunk's Saga

"Усі великі хлопці з Брукс-Рівер відійдуть убік, коли прибуде цей підрозділ. Загадковий? Можливо. Голодний? Завжди", — додали в описі.

За даними видання, ведмідь демонстрував дивовижний апетит.

"Ханкі Чанк з'їв 42 лососі за десять годин, і все ще мав місце для десерту", — повідомили джерела.

Наукове значення конкурсу та місце проведення

Рейнджерка парку Катмай Ешлі Монако пояснила значення конкурсу під час прямої трансляції.

"Товстий ведмідь означає успішного ведмедя. Товстий ведмідь означає, що він має більше шансів пережити зимову сплячку", — сказала вона.

Річка Брукс, де проходить конкурс, є домом для одних з найбільших бурих ведмедів у світі. Великі самці можуть до осені досягати ваги понад півтонни.

Конкурс "Тиждень товстих ведмедів" проводиться щорічно з 2014 року. Він допомагає привернути увагу до збереження ведмедів та їхнього середовища існування.

