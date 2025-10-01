Самый толстый медведь мира: зверь с травмой челюсти победил с рекордным количеством голосов (видео)

В национальном парке Катмай (Аляска, США) медведь со сломанной челюстью получил титул самого толстого. За него проголосовало более 96 тысяч человек.

Related video

Как сообщает The Sun, победителем ежегодного конкурса "Неделя толстых медведей" стал медведь по имени 32 Чанк. Он весит 1200 фунтов (544 кг) и имеет характерный шрам на морде.

В этом году животное добилось победы несмотря на серьезную травму.

32 Чанк Фото: Скриншот

"Местные жители подозревают, что он получил сломанную челюсть во время схватки с другим самцом из-за самки", — отмечается в сообщении.

Титул самого толстого медведя к Чанку перешел от 128 Грейзера, который удерживал этот титул в течение двух лет.

Грейзер Фото: Скриншот

Предыдущий чемпион также участвовал в финальном этапе конкурса. Его описывают как брутального белокурого медведя.

128 Грейзер уступил первое место новому победителю после двухлетнего господства. Этот результат стал неожиданностью для многих наблюдателей конкурса.

Реакция соцсетей и рекордное количество голосов

Голосование за самого толстого медведя установило новый рекорд. Всего было отдано более 1,6 миллиона голосов — наибольшее количество за всю историю конкурса.

За 32 Чанка проголосовало 96 тысяч 350 человек. Он опередил медведя 856, который получил 63 тысяч 725 голосов.

Финальная часть соревнования проходила между четырьмя животными. Третье место занял 128 Грейзер, а четвертое — 602 Флотато.

Финал "соревнования" Фото: Скриншот

"Большой парень, со шрамом на морде. Брюхо тянется, как кресло-мешок", — таким было описание победителя организаторами конкурса.

Характеристика победителя и его пищевые достижения

Медведь 32 Чанк описывается как животное с "узко посаженными глазами, темно-коричневым мехом и заметными надбровными дугами". Он имеет репутацию доминантного самца.

32 Сага Чанка

"Все большие парни из Брукс-Ривер отойдут в сторону, когда прибудет это подразделение. Загадочный? Возможно. Голодный? Всегда", — добавили в описании.

По данным издания, медведь демонстрировал удивительный аппетит.

"Ханки Чанк съел 42 лосося за десять часов, и все еще имел место для десерта", — сообщили источники.

Научное значение конкурса и место проведения

Рейнджерка парка Катмай Эшли Монако объяснила значение конкурса во время прямой трансляции.

"Толстый медведь означает успешного медведя. Толстый медведь означает, что он имеет больше шансов пережить зимнюю спячку", — сказала она.

Река Брукс, где проходит конкурс, является домом для одних из самых больших бурых медведей в мире. Крупные самцы могут к осени достигать веса более полутонны.

Конкурс "Неделя толстых медведей" проводится ежегодно с 2014 года. Он помогает привлечь внимание к сохранению медведей и их среды обитания.

Как сообщал Фокус, покупатель спас магазин и людей от 80-килограммового медведя.

Фокус также писал, что семья едва не осталась без ужина из-за дикого медведя, который устроил "ревизию" на кухне.