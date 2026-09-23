Съел 54 хот-дога за один раз: известный рекордсмен скончался в возрасте 49 лет

Легендарный чемпион мира по скоростному поеданию, который когда-то съел 54 хот-дога за один раз, скончался в возрасте 49 лет после длительной борьбы с раком.

Тим Джанус был одним из самых известных игроков в этом виде спорта, ведь на пике своей карьеры он занял второе место в мире, уступив лишь Джои Честнату, пишет Daily Star.

Сообщается, что спортсмен скончался 16 сентября. Печальную новость сообщил его публицист и бывший сосед по комнате. Ранее мужчина собирался стать дипломатом в США, но диагноз изменил его судьбу.

Кто такой Тим Джанус

Тим Джанус участвовал в соревнованиях с 2006 по 2016 год и стал известен не только своими результатами, но и театральным образом, появляясь на мероприятиях в характерной раскрашенной маске викинга. Хотя хот-доги и сделали его знаменитым, он также завоевывал титулы и устанавливал рекорды в других категориях блюд.

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Тим Джанус скончался в возрасте 49 лет

Среди его достижений — рекорд по поеданию рамена весом 10,5 фунтов за восемь минут.

В 2007 году он принял участие в медицинском исследовании Пенсильванского университета, результаты которого позже были опубликованы в журнале "The Journal of Roentgenology".

Тогда рентгеновские снимки показали, что его желудок мог резко расширяться, что помогло учёным лучше понять физиологию участника соревнований по скоростному поеданию пищи.

Позже он ушёл из этого вида спорта из соображений безопасности для своего здоровья в долгосрочной перспективе.

Кроме того, Тим был довольно интересной личностью. Он получил ученую степень по политологии, некоторое время работал дневным трейдером на Уолл-стрит, а в Австралии изучал жизнь крокодилов и змей.

Он также стал известной личностью на американском телевидении, появляясь в нескольких шоу. В 2009 году он успешно участвовал в шоу "Millionaire", где за все свои выступления выиграл в общей сложности 200 000 долларов.

Напомним, что Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд, скончался в возрасте 27 лет. По данным медицинского эксперта округа Лос-Анджелес, это произошло 20 сентября, когда он находился в реабилитационном центре.

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