З'їв 54 хот-доги за один раз: відомий рекордсмен помер у віці 49 років

Легендарний чемпіон світу з поїдання на швидкість, який колись з'їв 54 хот-доги за один раз, помер у віці 49 років після тривалої боротьби з раком.

Тім Джанус був одним із найвідоміших гравців у цьому виді спорту, адже на піку своєї кар'єри зайняв друге місце у світі, поступаючись лише Джої Честнату, пише Daily Star.

Повідомляється, що спортсмен помер 16 вересня. Сумну новину повідомив його публіцист та колишній сусід по кімнаті. Раніше чоловік збирався стати дипломатом у США, але діагноз змінив його шлях.

Хто такий Тім Джанус

Тім Джанус брав участь у змаганнях з 2006 по 2016 рік і став відомим не лише своїми результатами, а й театральним образом, з'являючись на заходах у характерній розмальованій масці вікінга. Хоча хот-доги зробили його знаменитим, він також здобував титули та рекорди в іншому асортименті страв.

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Тім Джанус помер у 49 років

Серед досягнень, які йому приписують рекорд з поїдання рамену вагою 10,5 фунтів за вісім хвилин.

У 2007 році він взяв участь у медичному дослідженні Пенсильванського університету, яке пізніше було опубліковано в The Journal of Roentgenology.

Тоді рентгенівські знімки показали, що його шлунок міг різко розширюватися, що допомогло вченим краще зрозуміти фізіологію учасника змагань з поїдання їжі на швидкість.

Пізніше він пішов залишив цей спорт з міркувань безпеки для свого здоров'я в довгостроковій перспективі.

Також Тім був доволі цікавою особистістю. Він отримав науковий ступінь з політології, деякий час працював денним трейдером на Уолл-стріт, а в Австралії відстежував життя крокодилів та змій.

Він також став відомим обличчям на американському телебаченні, з'являючись у кількох шоу. У 2009 році він успішно брав участь у шоу "Millionaire", де виграв загалом 200 000 доларів за всі свої виступи.

Нагадаємо, що Преслі Гербер, син супермоделі Сінді Кроуфорд, помер у віці 27 років. За даними медексперта округу Лос-Анджелес, це сталося 20 вересня, коли він перебував у реабілітаційному закладі.

Також французька журналістка Наташа Рей померла у віці 56 років. У 2021 році вона написала скандальну статтю про те, що перша леді Франції нібито змінила стать.