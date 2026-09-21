Пішов із життя в реабілітаційному центрі: син Сінді Кроуфорд помер у 27 років

Преслі Гербер, син супермоделі Сінді Кроуфорд, помер у віці 27 років. За даними медексперта округу Лос-Анджелес, це сталося 20 вересня, коли він перебував у реабілітаційному закладі.

Про це повідомили в офісі медичного експерта округу Лос-Анджелес, пише видання Daily Star.

Причину смерті поки не оприлюднили, а розтин ще не завершили.

Родина підтвердила смерть Преслі через заяву, передану TMZ близьким представником. Джерело, наближене до сім'ї Кроуфорд-Гербер, попросило поважати їхнє приватне життя: “Сім'я просить про приватність у цей дуже важкий і болісний час”.

Син Сінді Кроуфорд помер — що відомо про Преслі Гербера

Преслі був єдиним сином Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера та братом моделі Каї Гербер. Він публічно розповідав про проблеми з психічним здоров'ям, а також вживання наркотиків і психоактивних речовин.

Преслі Гербер народився у 1999 році в Беверлі-Гіллз і, як і його мати, працював моделлю. Він почав кар’єру ще підлітком, співпрацював з IMG Models та виходив на подіум для Moschino і Dolce & Gabbana, а також знімався в рекламі Calvin Klein.

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У січні 2019 року Преслі заарештували за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Суд призначив йому три роки випробувального терміну, програму для водіїв, які вчинили DUI, а також два дні громадських робіт.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що:

Також Сінді Кроуфорд повторила культову рекламу Pepsi 1992 року.