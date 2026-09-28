Мужская месть: британец угнал трактор и протаранил дом своего заклятого врага

В британском городе Мидлсбро произошёл необычный инцидент. Мужчина по имени Натан Б. ночью угнал огромный трактор и протаранил дом Люка Л. А всё из-за того, что владелец дома был его заклятым врагом, а также осквернил могилу родственников Натана.

Поэтому теперь ему грозит тюремный срок свыше семи лет, пишет издание Bild.

По данным BBC, мужчины были заклятыми врагами. По словам адвокатов защиты, Люк Л. помочился на могилы отца и брата Натана Б. и опрокинул ногой надгробие. Затем он якобы опубликовал видео этого поступка в социальных сетях. Кроме того, 21 апреля Люка обвиняют в том, что он сбил Натана своим автомобилем с такой силой, что того отбросило через капот.

Поэтому 8 мая Натан сильно разозлился и угнал трактор, прицепив к нему пресс-подборщик для сена с фермы. После этого он промчался около 14 километров до Мидлсбро, сильно врезался в гостиную своего врага и чуть не пробил стену в дом соседей. К счастью, семья его оппонента уже уехала после предыдущих нападений, поэтому люди не пострадали.

Видео дня

Сообщается, что трактор нанес дому настолько серьезные повреждения, что, по словам судьи, его практически придется восстанавливать заново. Остальных жильцов также эвакуировали. А фермер, которого ограбили, также понес огромные убытки. Ремонт трактора обошёлся примерно в 65 000 евро, а пресс-подборщик стоимостью около 35 000 евро был полностью уничтожен.

В суде Натан в основном признал свою вину. Его адвокат пояснил, что, согласно "странной логике преступного мира", он считал нападение на имущество менее серьезным, чем физическое насилие в отношении него. Но судья квалифицировал разрушение дома как особо тяжкое преступление и вынес приговор: семь лет и два месяца лишения свободы. Ему также запрещено управлять транспортными средствами в течение семи лет.

Напомним, что в одной из африканских стран вор ловко вытащил у мужчины деньги из кармана и попытался скрыться с места преступления. Однако он не учел, что его поступок был запечатлен на видео.

Кроме того, в Таджикистане, в небольшом городе Вахдат, местные жители впервые увидели темнокожего мужчину. Они приняли его за джинна и сильно испугались.