Чоловіча помста: британець викрав трактор і протаранив будинок свого заклятого ворога

У британському місті Мідлсбро стався незвичний інцидент. Чоловік на ім'я Натан Б вночі викрав величезний трактор і протаранив будинок Люка Л. А все через те, що власник будинку був його заклятим ворогом, а також осквернив могилу родичів Натана.

Тож тепер має потрапити до в'язниці на понад сім років, пише видання Bild.

За даними BBC чоловіки були запеклими ворогами. За словами адвокатів захисту, Люк Л. помочився на могили батька та брата Натана Б. і перекинув ногою надгробок. Потім він нібито опублікував відео з цього вчинку у соціальних мережах. Крім того, 21 квітня Люка звинувачують у тому, що він збив Натана своїм автомобілем так сильного, що того перекинуло через капот.

Тож 8 травня Натан сильно розізлився та викрав трактор, причепив до нього прес-підбирач для сіна з ферми. Після цього промчав близько 14 кілометрів до Мідлсбро, та сильно врізався у вітальню свого ворога та мало не пробив стіну до будинку сусідів. На щастя родина його опонента вже виїхала після попередніх нападів, тож люди не постраждали.

Видео дня

Повідомляється, що трактор настільки сильно пошкодив будинок, що, за словами судді, його практично потрібно відбудовувати. Інших мешканців також евакуювали. А фермер, якого пограбували, також зазнав величезних збитків. Ремонт трактора коштував близько 65 000 євро, а прес-підбирач, вартістю приблизно 35 000 євро, був повністю знищений.

У суді Натан здебільшого визнав свою провину. Його адвокат пояснив, що, згідно з "дивною логікою злочинного світу", він вважав напад на майно менш серйозним, ніж фізичне насильство щодо нього. Але суддя назвав руйнування будинку особливо тяжким та виніс вирок: сім років і два місяці позбавлення волі. Йому також заборонено керувати транспортними засобами протягом семи років.

Нагадаємо, що в одній з африканських країн злодій вправно поцупив у чоловіка з кишені гроші та хотів втекти з місця злочину. Однак він не врахував, що його вчинок потрапив на відео.

Також у Таджикистані в невеликому місті Вахдат місцеві жителі вперше побачили темношкірого чоловіка. Вони сприйняли його за джинна і дуже налікалися.