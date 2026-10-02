Бриллиант на миллион долларов: мужчина нашел огромный драгоценный камень в нацпарке

В США тысячи любителей поиска драгоценных камней ежегодно посещают государственный парк "Кратер алмазов" в Мерфрисборо, штат Арканзас.

Джек Пирадин, который занимается поиском алмазов уже более десяти лет, рассказал, что в начале этого года вместе со своим другом добыл шестикаратный алмаз на месторождении в Арканзасе, пишет ABC.

До этого мужчина нашел более 300 драгоценных камней. Но этот не походил ни на один из тех, что он выкапывал раньше. Джек утверждает, что коллекционеры сказали ему, что он может стоить более 1 миллиона долларов.

Мужчина не сдерживал эмоций во время прямого эфира

В свою очередь эксперт по оценке драгоценных камней сообщил Associated Press, что бриллиант такого размера и качества может стоить четверть этой суммы.

"О Боже мой! О Боже мой! Святой Боже, мы нашли огромный алмаз", — воскликнул Джек в прямом эфире в TikTok.

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Затем, промыв гравий из ведра и высыпав кучу на стол, мужчина показал сверкающие грани бриллианта весом 6,03 карата.

Хотя камень размером примерно с ноготь — это самый крупный алмаз, найденный в этом году в государственном парке "Кратер алмазов". С тех пор, как бывший алмазный карьер стал частью государственного парка в 1972 году, там было найдено более 37 000 алмазов.

Крупнейший алмаз США был найден ещё в 1924 году

Кстати, в парке взимается плата за вход в размере 15 долларов за наполнение 5-галлонного ведра камнями, и люди могут оставить себе любые найденные драгоценные камни. Большинство из них небольшие и стоят, возможно, несколько сотен долларов.

Самый большой алмаз, когда-либо найденный в Соединённых Штатах, — это камень весом 40,23 карата под названием "Дядя Сэм", который был найден в парке в 1924 году.

Джек Пирадин родом из Миссури, ищет алмазы в парке с 2013 года. Для этого он даже переехал в соседний Мерфрисборо. По его словам, большинство своих алмазов он продал через Интернет.

Кроме того, Джек назвал свою последнюю и самую крупную находку "американской мечтой". Он планирует разделить прибыль с другим охотником за драгоценными камнями Михаэлем Шумахером из Висконсина, который помогал добывать гравий, из которого они извлекли камень.

Напомним, что единственное место в мире, где отдых можно совместить с возможностью разбогатеть, находится на юго-западе штата Арканзас в США. Оно называется государственный парк "Алмазный кратер". Здесь любой желающий может искать и, если повезет, найти алмазы, которые можно забрать с собой.

Как уже писал "Фокус", учёные создали алмазы, более твёрдые, чем те, которые можно найти на нашей планете.