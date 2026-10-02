Діамант на мільйон доларів: чоловік знайшов величезний коштовний камінь у нацпарку

У США тисячі любителів пошуку дорогоцінного каміння щороку відвідують державний парк "Кратер діамантів" у Мерфрісборо, штат Арканзас.

Джек Пірадін який, займається пошуком діамантів вже понад десяток років, розповів, що на початку цього року разом зі своїм другом викопали шестикаратний діамант з родовища в Арканзасі, пише АВС.

До того чоловік знайшов понад 300 дорогоцінних каменів. Але цей не був схожий ні на що, що він викопував раніше. Джек стверджує, що колекціонери сказали йому, що він може коштувати понад 1 мільйон доларів.

Чоловік не стримував емоцій під час прямого ефіру

Натомість експерт з оцінки каміння повідомив Associated Press, що діамант такого розміру та якості може коштувати чверть цієї суми.

"О Боже мій! О Боже мій! Святий Боже, ми знайшли величезний алмаз," — закричав Джек у прямому ефірі на TikTok.

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Потім, промивши гравій з відра, перекинувши купу на стіл, чоловік показав блискучі грані діаманта вагою 6,03 карата.

Хоча камінь розміром приблизно, як ніготь — це найбільший алмаз, знайдений цього року в державному парку "Кратер діамантів". З того часу, як колишній алмазний кар'єр став частиною державного парку в 1972 році, та було знайдено понад 37 000 алмазів.

Найбільший діамант США знайшли ще 1924 року

До слова, у парку стягується плата за вхід у розмірі 15 доларів за наповнення 5-галонного відра камінням, і люди можуть залишити собі будь-які знайдені дорогоцінні камені. Більшість із них невеликі та коштують, можливо, кілька сотень доларів.

Найбільший діамант, що коли-небудь знайдений у Сполучених Штатах — це камінь вагою 40,23 карата під назвою "Дядько Сем", який був знайдений у парку в 1924 році.

Джек Пірадін родом з Міссурі, шукає діаманти парку з 2013 року. Для цього він навіть переїхав до сусіднього Мерфрісборо. За його словами, більшість своїх діамантів він продав онлайн.

Також Джек назвав свою останню та найбільшу знахідку "Американською мрією". Він планує розділити прибуток з іншим мисливцем за дорогоцінним камінням Міхаелем Шумахером з Вісконсина, який допомагав видобувати гравій, з якого вони видобули камінь.

Нагадаємо, що єдине місце у світі, де відпочинок можна поєднати з тим, щоб розбагатіти, розташоване на південному заході штату Арканзас у США. Воно називається державний парк "Кратер алмазів". Тут будь-хто може шукати, і, якщо пощастить, знайти алмази, які можна забрати з собою.

Як уже писав Фокус, вчені створили більш тверді алмази, ніж ті, що можна виявити на нашій планеті.