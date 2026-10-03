На Гавайях исчезла самая известная 500-летняя природная арка: ученые назвали причину (фото)

Морская арка Голей, расположенная на одном из Гавайских островов и простоявшая более 500 лет, неожиданно исчезла со своего привычного места. Впоследствии специалисты сообщили, что стало причиной этой природной загадки.

В период с 23 по 27 сентября 2026 года на Большой остров Гавайи обрушился ураган "Ноло", после чего эта известная локация исчезла. Об этом говорится в сообщении представителей Национального вулканического парка Гавайев.

"Да, это правда. Покойся с миром, морская арка Холей", — написали вулканологи центра.

Эксперты утверждают, что морская арка Холей ещё стояла 23 сентября, но "обрушилась к вечеру воскресенья, 27 сентября". Вероятной причиной обрушения стали сильные ветры и износ конструкции после многолетнего воздействия морской воды, штормов и солености.

"Точное время обрушения неизвестно, и это могло произойти во время временного закрытия парка из-за тропического шторма "Ноло", — отмечают специалисты.

Видео дня

Издание CNN сообщает, что Арка образовалась около 550 лет назад, когда древний поток лавы, вырвавшийся при извержении одного из шести вулканов острова, ударился о края скал и вырезал свод. Именно это и создало природное чудо, которое привлекало посетителей в это место на протяжении многих лет.

"Сотрудники парка знали, что постоянное ударение волн о морскую арку в конечном итоге приведет к её разрушению в Тихом океане, хотя они не могли точно предсказать, когда это произойдет", — отмечают журналисты.

Ранее Фокус сообщал о том, как на Гавайях задержали мужчину за нападение на тюленя. Сотрудники Департамента земельных и природных ресурсов Гавайев совместно с полицией Мауи оперативно прибыли на место и задержали 37-летнего мужчину из Сиэтла, который соответствовал описанию очевидцев.

Впоследствии стало известно, что на Гавайях началось новое извержение вулкана Килауэа. Высота фонтанов лавы из северного жерла сначала достигала около 120 метров, а затем возросла примерно до 290 метров.