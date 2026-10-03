На Гаваях зникла найвідоміша 500-річна природня арка: вчені назвали причину (фото)

Морська арка Голей, яка розташована на одному з Гавайських островів і простояла понад 500 років, несподівано зникла зі звичного місця. Згодом фахівці повідомили, що стало причиною загадки природи.

У період з 23 до 27 вересня 2026 року на великий острів Гаваї прийшов ураган "Ноло", після чого відома локація зникла. Про це йдеться в повідомленні представників Національного вулканічного парку Гаваїв.

"Так, це правда. Спочивай з миром, морська арка Холей", — написали вулканологи центру.

Експерти кажуть, що морська арка Холей ще стояла 23 вересня, але "обвалилася до неділі ввечері, 27 вересня". Ймовірною причиною обвалу стали сильні вітри та втомлюваність конструкції після багаторічного впливу морської води зі штормами та рівнем солоності.

"Точний час обвалу невідомий, і це могло статися під час тимчасового закриття парку через тропічний шторм Ноло", — вказують фахівці.

Видео дня

Видання CNN пише, що Арка сформувалася близько 550 років тому, коли давній потік лави від виверження одного з шести вулканів острова вдарився об краї скель і вирізав склепіння. Це і створило природне диво, яке приваблювало відвідувачів на це місце багато років.

"Працівники парку знали, що безперервне биття хвиль об морську арку зрештою призведе до її руйнування в Тихий океан, хоча вони не могли точно передбачити, коли це станеться", — вказують журналісти.

Раніше Фокус повідомляв про те, як на Гаваях затримали чоловіка за напад на тюленя. Працівники Департаменту земельних і природних ресурсів Гаваїв разом із поліцією Мауї оперативно прибули на місце та затримали 37-річного чоловіка із Сіетла, який відповідав опису очевидців.

Згодом стало відомо, що на Гаваях почалося нове виверження вулкана Кілауеа. Висота фонтанів лави з північного жерла спочатку сягала близько 120 метрів, а згодом зросла приблизно до 290 метрів.