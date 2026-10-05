Деликатес за $3000: мексиканские картели придумали новую экзотическую "валюту"

Наркоторговцы из Мексики начали использовать сушеные морские огурцы для нелегальных расчетов с китайскими поставщиками химикатов.

Ведь морские огурцы пользуются большим спросом в Азии. Килограмм этого деликатеса может стоить до 3 тысяч долларов, пишет Foreign Policy.

В материале говорится, что в Азии на них сохраняется высокий спрос, прежде всего в Китае, ведь там они считаются символом благосостояния и статуса. Именно поэтому они стали удобной своеобразной валютой для теневых расчетов.

Один из посредников, бывший сотрудник пограничной службы США Сезар Далео, с 2014 по 2016 год организовал не менее 80 перевозок морских огурцов из Мексики в США. Общая стоимость партий превысила 250 тысяч долларов. Мужчина стал посредником между китайскими производителями химических веществ и мексиканскими картелями. Его задержали за контрабанду и приговорили к 30 месяцам лишения свободы.

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Авторы материала сообщают о редком виде морского огурца Isostichopus fuscus, находящемся под охраной. При этом, по данным источника в СМИ, нелегальная торговля этим деликатесом ведётся не только в Мексике, но и в Индии.

Его вылов разрешен на Шри-Ланке, поэтому именно туда и переправляют незаконно добытых в Индии морских огурцов, а затем их транспортируют в Гонконг или на материковый Китай.

Напомним, что в Мексике наркокартели переняли опыт войны в Украине и начали использовать сброс боеприпасов с дронов для устранения конкурентов. Так, "картель Хуареса" атаковал "картель Синалоа" с помощью дрона, оснащенного системой сброса боеприпасов.

Кроме того, мексиканские картели, возможно, убили 38 политиков в ходе предвыборной кампании.