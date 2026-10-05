Делікатес за $3000: мексиканські картелі винайшли нову екзотичну "валюту"

Наркоторговці з Мексики почали використовувати сушені морські огірки для нелегальних розрахунків із китайськими постачальниками хімікатів.

Адже морські огірки користуються високим попитом в Азії. Кілограм цього делікатесу може коштувати до 3 тисяч доларів, пише Foreign Policy.

У матеріалі йдеться, що в Азії на них зберігається високий попит, насамперед у Китаї, адже там вони вважаються символом достатку та статусу. Саме тому вони стали зручною своєрідною валютою для тіньових розрахунків.

Один із посередників, колишній співробітник прикордонної служби США Сезар Далео, з 2014 по 2016 рік організував щонайменше 80 перевезень морських огірків із Мексики до США. Загальна вартість партій перевищила 250 тисяч доларів. Чоловік став посередником між китайськими виробниками хімічних речовин та мексиканськими картелями. Його затримали за контрабанду та засудили до 30 місяців ув’язнення.

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Автори матеріалу повідомляють про рідкісний вид морського огірка Isostichopus fuscus, що перебуває під охороною. При цьому, за даними джерела ЗМІ, нелегальна торгівля цим делікатесом ведеться не тільки в Мексиці, але й в Індії.

Його вилов дозволений на Шрі-Ланці, тому саме туди й переправляють незаконно видобуті в Індії морські огірки, а потім їх перевозять до Гонконгу або материкового Китаю.

Нагадаємо, що у Мексиці наркокартелі перейняли досвід війни в Україні і почали застосовувати скиди з дронів для усунення конкурентів. Так, "картель Хуареса" атакував "картель Сіналоа" за допомогою дрона із системою скидання боєприпасів.

Також картелі у Мексиці могли вбити 38 політиків під час передвиборчої кампанії.