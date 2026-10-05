Ошибку не замечали 10 лет: мужчина купил дом, а в "подарок" получил целую школу

В Великобритании мужчина купил дом на аукционе, но на самом деле стал владельцем начальной школы. Сухджит Бейнс приобрел трёхкомнатный дом за 522 тысячи долларов у городского совета Бирмингема, но получил больше, чем рассчитывал.

Инцидент произошёл из-за путаницы с документами, которую обнаружили только спустя 10 лет, пишет Daily Star.

Сообщается, что путаница возникла после того, как его адвокат прислал не тот тип договора при оформлении документов для подтверждения покупки дома, в котором по ошибке была указана школа в Бирмингеме.

Ошибку не заметили ни адвокат покупателя, ни юрист городского совета

Но хуже всего то, что первоначальную ошибку адвоката не только не заметили, но и всю эту сделку впоследствии утвердил юрист городского совета, который также не заметил ошибки.

Таким образом, помимо своего полуотдельного дома, покупателю также передали в собственность начальную школу Джорджа Диксона, и никто этого не заметил в течение 10 лет. Затем представители городского совета были вынуждены позвонить мужчине и потребовать возврата школы.

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Сообщается, что владелец имеет право выселить учителей и учеников и продать участок или даже снести школу.

Юридический эксперт, изучавший документы, связанные с этим делом, был потрясён.

"Не думаю, что за 40 лет я когда-либо сталкивался с чем-то подобным. Это самый невероятный юридический провал, который я могу вспомнить", — сказал он.

Также стало известно, что Сухджит Бейнс, возглавляющий компанию по оказанию медицинских услуг под названием NH Care Ltd, даже не знал об огромном бонусе, который получила его компания, когда он приобрел недвижимость на аукционе в 2013 году.

Он узнал об этом только тогда, когда городской совет связался с ним в прошлом году, чтобы попросить его вернуть имущество.

Мужчина случайно купил школу по цене дома в Великобритании Фото: скриншот

Дом, который приобрел этот мужчина, расположен на Фаунтин-роуд в пригороде Эджбастон в Бирмингеме, а его задний двор выходит на игровые площадки школы. Изначально он был построен как коттедж для школьного смотрителя. Именно так и произошла ошибка.

Ведь школа и дом зарегистрированы под одним и тем же номером в земельном кадастре, а форма TR1, которая использовалась, отражает только всю собственность, зарегистрированную под этим номером, что и стало причиной путаницы.

Сначала мужчина согласился вернуть школу, но впоследствии исчез

Ошибку заметили лишь спустя десять лет, когда школа рассматривала возможность подачи заявки на получение статуса академии.

Когда покупателю дома сообщили обо всей этой ситуации, он сначала согласился вернуть школу, но позже перестал отвечать и отказался подписывать присланные ему документы. Теперь между владельцем недвижимости и городским советом началась судебная тяжба.

Городской совет Бирмингема, обанкротившийся в 2023 году, заявил, что теперь инициировал судебный процесс с целью вернуть себе право собственности на школу.

Город Бирмингем подал иск в Высокий суд Лондона против компании Сухджита Бейнса и его кредитора Lloyds Bank, требуя официального возврата школы. Они также уточнили, что ни школа, ни её спортивные площадки не могут быть проданы без согласия государственного секретаря.

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