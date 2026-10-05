Помилку не помічали 10 років: чоловік купив будинок, а в "подарунок" отримав цілу школу

У Британії чоловік купив будинок на аукціоні, але насправді став власником початкової школи. Сухджіт Бейнс придбав трикімнатний будинок за 522 тисячі доларів у міської ради Бірмінгема, але отримав більше, аніж розраховував.

Інцидент трапився через плутанину з документами, яку помітили лише через 10 років, пише Daily Star.

Повідомляється, що плутанина сталася після того, як його адвокат надіслав неправильний тип договору, коли завершував оформлення документів для підтвердження купівлі будинку, де помилково була зазначена школа в Бірмінгемі.

Помилку не помітили ані адвокат покупця, ані юрист міської ради

Але найгірше, що початкову помилку адвоката не лише не помітили, але й усю цю покупку потім затвердив юрист міської ради, який також не помітив помилки.

Тож, окрім свого напіввідокремленого будинку, покупцю також передали у власність початкову школу Джорджа Діксона, і ніхто цього не помітив 10 років. Потім представники міської ради були змушені зателефонувати чоловіку та вимагати повернення школи.

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Повідомляється, що власник має право виселити вчителів та учнів і продати ділянку або навіть знести школу.

Юридичний експерт, який вивчав документи, пов'язані зі справою був шокований.

"Не думаю, що я коли-небудь стикався з чимось подібним за 40 років. Це найнеймовірніший юридичний провал, який я можу пригадати", — сказав він.

Також стало відомо, що Сухджіт Бейнс, який керує компанією з надання медичних послуг під назвою NH Care Ltd, навіть не знав про величезний бонус, який його компанія отримала, коли він купив нерухомість на аукціоні у 2013 році.

Він дізнався про це лише тоді, коли міська рада зв'язалася з ним минулого року, щоб попросити його повернути майно.

Чоловік випадково купив школу за ціною будинку у Британії Фото: скриншот

Будинок, який чоловік придбав, розташований на Фаунтін-роуд у передмісті Еджбастон у Бірмінгемі, а його задній сад виходить на ігрові майданчики школи. Спочатку він був збудований як котедж для шкільного доглядача. Саме так і сталася помилка.

Адже школа та будинок зареєстровані під одним і тим самим номером у земельному кадастрі, а форма TR1, яка використовувалася, передає лише всю власність, зареєстровану під номером, що й спричинило плутанину.

Спочатку чоловік погодився повернути школу, але згодом зник

Помилку помітили лише через десять років, коли школа розглядала можливість подання заявки на отримання статусу академії.

Коли про усю цю ситуацію повідомили покупцю будинку, він спочатку погодився повернути школу, але пізніше перестав відповідати та відмовився підписувати документи, надіслані йому. Тепер між власником майна та міською радою розпочалася судова тяжба.

Міська рада Бірмінгема, яка збанкрутувала у 2023 році, заявила, що тепер почала судовий процес, щоб повернути собі право власності на школу.

Місто Бірмінгем подало позов до Високого суду Лондона проти компанії Сухджіта Бейнса та його кредитора Lloyds Bank, вимагаючи офіційного повернення школи. Вони також уточнили, що ні школа, ні її ігрові поля не можуть бути продані без згоди державного секретаря.

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