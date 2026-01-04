Майже всі перуть неправильно: експерт назвав помилку, через яку речі пахнуть гірше

Експерт із компанії Splash 'Em Out пояснив, чому ваша білизна може стати бруднішою і пахнути сильніше, ніж до початку прання.

Після прання одяг іноді має гірший вигляд і пахне, ніж до завантаження в барабан. Експерт компанії Splash 'Em Out Келлі пояснила, що причина часто криється не в самій машинці, а у звичках господарів. Про це вона розповіла в одному з відео в TikTok.

У чому секрет

За словами фахівця Келлі, головною помилкою є надмірна кількість мийного засобу. Вона підкреслює, що під час прання не завжди "чим більше мила, тим чистіше". Залишки порошку чи гелю не вимиваються повністю, осідають на волокнах тканини та утримують піт і бактерії. Саме тому після висихання запах може повертатися знову.

Експерт зазначає, що надлишок мийного засобу також призводить до того, що брудна вода повторно осідає на одязі. На її думку, якщо у вас велика пральна машина, то це зовсім не означає, що потрібно збільшувати дозу порошку, адже мірні позначки на стаканчику існують не просто так.

Реакція соцмереж

Користувачі в коментарях поділилися власними спостереженнями. Один із них нагадав, що кондиціонер для білизни має воскоподібну структуру і робить волокна менш проникними для води, через що одяг може очищатися гірше.

Інші радили додавати склянку оцту перед полосканням, щоб видалити залишки мийних засобів і запобігти появі запаху.

Деякі вважають за краще повністю відмовитися від кондиціонерів, використовуючи тільки засоби для видалення плям, наприклад Vanish, щоб уникнути різких ароматів і зберегти поглинаючі властивості рушників.

Додаткова порада

Інший експерт з догляду за одягом Деян Димитров, генеральний директор Laundryheap, теж дав свій коментар. Він рекомендує перед сушінням злегка прогріти випрані речі. Їх потрібно розкласти на рівній поверхні, накрити чистим рушником і швидко пройтися праскою.

Такий прийом допомагає прибрати зайву вологу і знизити ризик появи запаху вогкості або цвілі.

Після цього одяг краще сушити в добре провітрюваному приміщенні, не притискаючи сушарку до стін і не розвішуючи речі занадто щільно. Вільна циркуляція повітря прискорює висихання і допомагає зберегти свіжість білизни без зайвих запахів.

