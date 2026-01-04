Почти все стирают неправильно: эксперт назвал ошибку, из-за которой вещи пахнут хуже

Эксперт из компании Splash 'Em Out объяснил, почему ваше белье может стать грязнее и пахнуть сильнее, чем до начала стирки.

После стирки одежда иногда выглядит и пахнет хуже, чем до загрузки в барабан. Эксперт компании Splash 'Em Out Келли объяснила, что причина часто кроется не в самой машинке, а в привычках хозяев. Об этом она рассказала в одном из видео в TikTok.

В чем секрет

По словам специалиста Келли, главной ошибкой является избыточное количество моющего средства. Она подчеркивает, что во время стирки не всегда "чем больше мыла, тем чище". Остатки порошка или геля не вымываются полностью, оседают на волокнах ткани и удерживают пот и бактерии. Именно поэтому после высыхания запах может возвращаться снова.

Эксперт отмечает, что избыток моющего средства также приводит к тому, что грязная вода повторно оседает на одежде. По ее мнению, если у вас большая стиральная машина, то это вовсе не означает, что нужно увеличивать дозу порошка, ведь мерные отметки на стаканчике существуют не просто так.

Реакция соцсетей

Пользователи в комментариях поделились собственными наблюдениями. Один из них напомнил, что кондиционер для белья имеет воскообразную структуру и делает волокна менее проницаемыми для воды и из-за этого одежда может очищаться хуже.

Другие советовали добавлять стакан уксуса перед полосканием, чтобы удалить остатки моющих средств и предотвратить появление запаха.

Некоторые предпочитают полностью отказаться от кондиционеров, используя только средства для удаления пятен, например Vanish, чтобы избежать резких ароматов и сохранить впитывающие свойства полотенец.

Дополнительный совет

Другой эксперт по уходу за одеждой Деян Димитров, генеральный директор Laundryheap, тоже дал свой комментарий. Он рекомендует перед сушкой слегка прогреть выстиранные вещи. Их нужно разложить на ровной поверхности, накрыть чистым полотенцем и быстро пройтись утюгом.

Такой прием помогает убрать излишнюю влагу и снизить риск появления запаха сырости или плесени.

После этого одежду лучше сушить в хорошо проветриваемом помещении, не прижимая сушилку к стенам и не развешивая вещи слишком плотно. Свободная циркуляция воздуха ускоряет высыхание и помогает сохранить свежесть белья без лишних запахов.

