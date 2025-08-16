Так делать нельзя — мужчина назвал самую большую ошибку стирки в машинке

Специалист рассказал о самых больших ошибках во время стирки. По его словам, почти все люди стирают, используя не тот режим. Он посоветовал, как это делать правильно.

Related video

Большинство людей неосознанно портят постельное белье, используя неправильные методы стирки. Об этом рассказал дизайнер интерьеров и эксперт по текстилю Джеймс Пиллинг, ссылаясь на исследование компании My Furniture.

Самая большая ошибка

По словам Пиллинга, простыни и пододеяльники нельзя стирать вместе с вещами, имеющими молнии, пуговицы или другие металлические детали, ведь они могут повредить ткань.

"Постельное белье следует стирать отдельно, это главное правило для сохранения его целостности", — подчеркнул эксперт.

Специалист рассказал, как правильно стирать белье Фото: Pixels

Еще одна распространенная ошибка — стирка при слишком высокой температуре. Хотя многие считают, что 60°C или даже 90°C лучше убивают бактерии, на самом деле это вредит ткани. "Горячая стирка — один из самых быстрых способов испортить хлопковые или шелковые волокна. Пух в фильтре сушилки — это часть вашего постельного белья", — пояснил Пиллинг.

Как правильно стирать?

Мужчина советует использовать эко-режим с теплой водой, что является более деликатным для ткани.

Пиллинг также предостерегает от агрессивных средств для мытья и кондиционеров. Вместо этого он рекомендует средства на растительной основе или стирку с добавлением пищевой соды. "Лучший способ — сушить простыни на свежем воздухе, даже зимой, если нет дождя", — убежден эксперт.

По его словам, соблюдение этих простых правил поможет продлить срок службы белья и сохранить его качество на долгие годы.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская блогерша и эксперт по уборке, которую зовут Аля, на своей странице в TikTok рассказала, для чего нужен каждый из трех отсеков в стиральной машинке. Как выяснилось, многие из ее подписчиков об этом не знали.

Как правильно стирать вещи из секонд-хенда: простые советы для всех.

Кроме того, стилист Анастасия Мальцева дала несколько советов по стирке, которые способны сохранить вашу одежду.