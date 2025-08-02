Мужчина рассказал, для чего на самом деле нужен режим "15 минут" в стиральной машинке

Эксперт по ремонту и эксплуатации стиральных машин объяснил, какие вещи можно стирать, используя функцию быстрой стирки за 15 минут. Как выяснилось, для многих это было открытием.

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Видео блогера за считанные дни собрало более полумиллиона просмотров, тысячи лайков, комментариев и других реакций. "15 мин — и одежда чистая? Но не все так просто... Смотри, что можно стирать быстро, а что — нет!" — отметил автор в описании.

"Быстрая стирка — 15 минут. Для чего этот режим, давайте разберемся вместе? На самом деле у большинства стиральных машин есть быстрая стирка — на 15 или 30 минут. Что можно стирать, а что — нет? Рубашку — можно, легкие летние шорты — можно, толстую байку — нельзя, толстые джинсы — нельзя, покрывало — нельзя", — говорит эксперт в кадре.

Режим быстрой стирки

По его словам, режим быстрой стирки на 15 или 30 минут предназначен, чтобы легко освежить одежду. Если мы стираем тяжелые вещи, то стиральный порошок даже не успевает раствориться в воде. "Быстрая стирка — это не волшебная палочка, а режим для того, чтобы быстро освежить ваши вещи", — подытожил он.

В комментариях началась большая дискуссия. Некоторые пользователи поинтересовались относительно того, какие еще вещи можно стирать в этом режиме. В частности, один зритель спросил о нижнем белье. "Белье все же лучше стирать на деликатном или при более высокой температуре", — порекомендовал автор.

"Скажите, пожалуйста. Можно порошок сыпать сразу в барабан, а не в ящик?" — добавила другая зрительница и получила утвердительный ответ. "Да, это только "плюс" для стиральной машинки", — заметил мастер.

Совет от хозяйки

Одна женщина поделилась интересным советом: она пользуется режимом быстрой стирки, чтобы лучше прополоскать вещи после основной стирки. "По времени быстрее и выполаскивает лучше", — резюмировала хозяйка.

Мужчина рассказал о режиме стирки "15 минут" Фото: Pixels

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