Чоловік розказав, для чого насправді потрібен режим "15 хвилин" у пральній машинці

Експерт з ремонту та експлуатації пральних машин пояснив, які речі можна прати, використовуючи функцію швидкого прання за 15 хвилин. Як з’ясувалося, для багатьох це було відкриттям.

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Відео блогера за лічені дні зібрало понад пів мільйона переглядів, тисячі вподобайок, коментарів та інших реакцій. "15 хв — і одяг чистий? Але не все так просто… Дивись, що можна прати швидко, а що — ні!" — зазначив автор в описі.

"Швидке прання — 15 хвилин. Для чого цей режим, давайте розберемося разом? Насправді у більшості пральних машин є швидке прання — на 15 або 30 хвилин. Що можна прати, а що — ні? Сорочку — можна, легкі літні шорти — можна, товсту байку — не можна, товсті джинси — не можна, покривало — не можна", — каже експерт у кадрі.

Режим швидкого прання

За його словами, режим швидкого прання на 15 або 30 хвилин призначений, щоб легко освіжити одяг. Якщо ми перемо важкі речі, то пральний порошок навіть не встигає розчинитися у воді. "Швидке прання — це не чарівна паличка, а режим для того, щоб швидко освіжити ваші речі", — підсумував він.

У коментарях розпочалась велика дискусія. Деякі користувачі поцікавились щодо того, які ще речі можна прати у цьому режимі. Зокрема, один глядач запитав про спідню білизну. "Білизну все ж краще прати на делікатному або при вищій температурі", — порекомендував автор.

"Скажіть, будь ласка. Можна порошок сипати відразу в барабан, а не в ящик?" — додала інша глядачка й отримала ствердну відповідь. "Так, це лише "плюс" для пральної машинки", — зауважив майстер.

Порада від хазяйки

Одна жінка поділилась цікавою порадою: вона користується режимом швидкого прання, щоб краще прополоскати речі після основного прання. "По часу швидше і виполіскує краще", — резюмувала господиня.

Чоловік розповів про режим прання "15 хвилин" Фото: Pixels

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Як правильно прати речі із секонд-хенду: прості поради для всіх.

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