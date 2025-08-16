Так робити не можна — чоловік назвав найбільшу помилку прання у машинці

Фахівець розповів про найбільші помилки під час прання. За його словами, майже всі люди перуть, використовуючи недоречний режим. Він порадив, як це робити правильно.

Більшість людей несвідомо псують постільну білизну, використовуючи неправильні методи прання. Про це розповів дизайнер інтер’єрів та експерт з текстилю Джеймс Піллінг, посилаючись на дослідження компанії My Furniture.

Найбільша помилка

За словами Піллінга, простирадла та підковдри не можна прати разом з речами, що мають блискавки, ґудзики чи інші металеві деталі, адже вони можуть пошкодити тканину.

"Постільну білизну слід прати окремо, це головне правило для збереження її цілісності", — наголосив експерт.

Фахівець розповів, як правильно прати білизну Фото: Pixels

Ще одна поширена помилка — прання при занадто високій температурі. Хоча багато хто вважає, що 60°C чи навіть 90°C краще вбивають бактерії, насправді це шкодить тканині. "Гаряче прання — один із найшвидших способів зіпсувати бавовняні чи шовкові волокна. Пух у фільтрі сушарки — це частина вашої постільної білизни", — пояснив Піллінг.

Як правильно прати?

Чоловік радить використовувати еко-режим із теплою водою, що є більш делікатним для тканини.

Піллінг також застерігає від агресивних засобів для миття та кондиціонерів. Натомість він рекомендує засоби на рослинній основі або прання з додаванням харчової соди. "Найкращий спосіб — сушити простирадла на свіжому повітрі, навіть взимку, якщо немає дощу", — переконаний експерт.

За його словами, дотримання цих простих правил допоможе продовжити термін служби білизни та зберегти її якість на довгі роки.

