Должны знать всем: какой режим в стиралке нужно запускать каждый месяц

Проблема неприятного запаха из стиральной машины беспокоит многих владельцев бытовой техники. Как объясняют специалисты, теплая и влажная среда, особенно в барабане и уплотнителях машин, является идеальным местом для размножения плесени и бактерий. Чтобы этого избежать, нужно добавлять раз в месяц использовать определенный режим стирки.

Источником неприятного запаха из стиральной машины часто является сероводород. Он образуется, когда бактерии начинают разлагать органические вещества. В зависимости от интенсивности запаха, мастера советуют начать с простой очистки или провести полное обслуживание прибора. Подробнее об этом пишут авторы американского издания Better Homes & Gardens.

Режим очистки

Запустите цикл стирки без белья при максимальной температуре, добавив в отсек для порошка два стакана уксуса и один стакан пищевой соды или же один стакан средства для отбеливания. После завершения стирки запустите цикл полоскания, чтобы смыть остатки химии. Когда полоскание закончится, очистите уплотнитель на дверце и тщательно высушите его.

Что еще поможет?

Когда стиральная машина не работает, старайтесь всегда держать дверцу открытой.

Всегда доставайте мокрую одежду сразу после стирки.

Ежемесячно проводите профилактическую стирку горячей водой.

