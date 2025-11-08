Мають знати всі: який режим в пралці потрібно запускати щомісяця

Проблема неприємного запаху з пральної машини турбує багатьох власників побутової техніки. Як пояснюють фахівці, тепле та вологе середовище, особливо в барабані та гумових ущільнювачах машин, є ідеальним місцем для розмноження цвілі та бактерій. Щоб цього уникнути, потрібно додай раз на місяць використовувати певний режим прання.

Джерелом неприємного запаху з пральної машини часто є сірководень. Він утворюється, коли бактерії починають розкладати органічні речовини. Залежно від інтенсивності запаху, майстри радять почати з простого очищення або провести повне обслуговування приладу. Детальніше про це пишуть автори американського видання Better Homes & Gardens.

Режим очищення

Запустіть цикл прання без білизни за максимальної температури, додавши у відсік для порошку дві склянки оцту й одну склянку харчової соди або ж одну склянку засобу для відбілювання. Після завершення прання запустіть цикл полоскання, щоб змити залишки хімії. Коли полоскання закінчиться, очистіть ущільнювач на дверцятах і ретельно висушіть його.

Відео дня

Що ще допоможе?

Коли пральна машина не працює, намагайтеся завжди тримати дверцята відчиненими.

Завжди діставайте мокрий одяг одразу після прання.

Щомісяця проводьте профілактичне прання гарячою водою.

Пральну машину потрібно регулярно очищувати Фото: Pinterest

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська блогерка та експертка з прибирання, яку звуть Аля, на своїй сторінці у TikTok розповіла, для чого потрібен кожен з трьох відсіків у пральній машинці. Як з’ясувалось, багато хто з її підписників про це не знав.

Фахівець розповів про найбільші помилки під час прання. За його словами, майже всі люди перуть, використовуючи недоречний режим. Він порадив, як це робити правильно.

Крім того, стиліст Анастасія Мальцева дала декілька порад щодо прання, які здатні зберегти ваш одяг.