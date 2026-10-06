Не успевают утилизировать: как выглядит огромное кладбище холодильников в ЕС (фото)

В Великобритании более 50 000 выброшенных холодильников гниют под открытым небом в общественных местах хранения.

Местные власти уже не успевают их утилизировать, ведь всё больше предприятий по переработке закрываются. В то же время горы техники продолжают расти, пишет издание Bild.

Согласно исследованию британской газеты "Mirror", по всей стране появляются настоящие "кладбища холодильников". Из-за закрытия нескольких центров переработки многие муниципалитеты с трудом справляются с утилизацией старой техники.

В связи с этим местные власти уже ограничили или полностью прекратили услуги по сбору холодильников и морозильных камер. Чиновники опасаются, что разочарованные граждане будут просто выбрасывать свою старую технику на природу.

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В Норфолке масштабы кризиса наибольшие. Там скопилось более 30 000 старых устройств. Временные склады переполнены, поэтому несколько пунктов приёма металлолома в настоящее время больше не принимают никаких устройств.

В Великобритании на складах скопилось более 50 тысяч старых холодильников Фото: Из открытых источников

Особая опасность заключается в том, что холодильники и морозильные камеры содержат вредные для климата и токсичные газы. Поэтому их можно утилизировать только в специально отведенных местах.

Однако три из десяти крупнейших британских перерабатывающих заводов вышли из строя в течение одного года. В результате мощности сократились.

Местные чиновники обвиняют производителей. Ведь потребители уже платят за последующую утилизацию при покупке продукции. Несмотря на это, города и муниципалитеты теперь вынуждены создавать новые складские помещения и нести расходы.

Однако скорого решения проблемы не предвидится. Поэтому местные власти требуют вмешательства правительства и большей ответственности со стороны производителей.

Напомним, что за последние годы в украинских городах значительно возросло количество брошенных автомобилей, которые не только являются очагами антисанитарии, но и представляют вполне конкретную военную опасность.

Кроме того, в США обнаружили секретное кладбище ретроавтомобилей. Под открытым небом на опушке леса ржавеют ценные коллекционные модели. Свалка со старинными автомобилями расположена в штате Мичиган.