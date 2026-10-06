Не встигають утилізовувати: як виглядає величезне кладовище холодильників у ЄС (фото)

У Британії понад 50 000 викинутих холодильників гниють просто неба у громадських місцях зберігання.

Місцева влада більше не встигає їх утилізовувати, адже все більше підприємств з переробки закриваються. Натомість гори техніки продовжують зростати, пише видання Bild.

Згідно з дослідженням британської газети "Mirror", по всій країні виникають справжні "кладовища холодильників". Через закриття кількох центрів переробки багато муніципалітетів намагаються встигати за утилізацією старої техніки.

Через це місцева влада вже обмежила або повністю припинила послуги зі збору холодильників та морозильних камер. Чиновники побоюються, що розчаровані громадяни просто викидатимуть свою стару техніку на природу.

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У Норфолку масштаби кризи найбільший. Там накопичено понад 30 000 старих приладів. Тимчасові склади переповнені, тому кілька пунктів прийому металобрухту наразі більше не приймають жодних пристроїв.

У Британії понад 50 тисяч старих холодильників накопичилися на складах Фото: З відкритих джерел

Особлива небезпека полягає в тому, що холодильники та морозильні камери містять шкідливі для клімату та токсичні гази. Тому їх можна демонтувати лише у спеціально призначених місцях.

Але три з десяти найбільших британських переробних заводів вийшли з ладу протягом одного року. Тож потужності скоротилися.

Місцеві урядовці звинувачують виробників. Бо споживачі вже платять за подальшу утилізацію, коли купують продукцію. Незважаючи на це, міста та муніципалітети тепер змушені створювати нові складські приміщення та нести витрати.

Але швидкого вирішення проблеми не видно. Тому місцева влада вимагає втручання уряду та більшої відповідальності від виробників.

Нагадаємо, що за останні роки в українських містах значно зросла кількість покинутих автомобілів, які не тільки є осередками антисанітарії, але й становлять цілком конкретну воєнну небезпеку.

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