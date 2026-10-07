Посетил 29 стран и прошел 48 тысяч км: мужчина 28 лет шел вокруг света без транспорта

Британец Карл Бушби отправился в кругосветное путешествие под названием "Экспедиция Голиафа" в 1998 году. Только в 2026 году, переплыв Ла-Манш, он вернулся в Великобританию.

Мужчина совершил самое длительное непрерывное путешествие в истории человечества, которое заняло у него 28 лет. За это время он преодолел 48 тысяч километров и посетил 29 километров, пишет The Mirror.

Итак, Карл Бушби наконец вернулся в Великобританию после того, как получил от Франции специальное разрешение на плавание и переплыл Ла-Манш. Сегодня Карлу 57 лет, а начал он своё путешествие из Чили 1 ноября 1998 года.

Карл Бушби в начале своего путешествия в 1998 году Фото: Скриншот

Он думал, что его кругосветное путешествие продлится 12 лет, но вернулся спустя 28 лет. В пути он придерживался лишь двух правил: не пользоваться транспортом и не возвращаться домой, пока путешествие не будет завершено.

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Пересечение Ла-Манша стало последним и главным препятствием на его пути домой.

"Приятно ступить на британскую землю спустя столько лет. Это было нелегко, и отчасти в этом и заключается суть: доказать, что я сильнее, чем я себе представляю", — сказал он, выйдя из воды.

Он стал первым британцем, пересекшим Берингов пролив — замерзшее море между Северной Америкой и Россией — во время своего кругосветного путешествия.

Ковид, визовые ограничения и война задержали его в пути. В это время ему приходилось жить в Мексике, чтобы сэкономить деньги. Кроме того, его спонсоры внесли свой вклад в покрытие расходов на путешествие до финансового кризиса 2007/2008 годов. С тех пор Карл в основном самостоятельно финансирует свою деятельность.

За время путешествия мужчина преодолел 48 000 км, посетив 29 стран. Его приключения будут показаны в полнометражном документальном фильме об этом путешествии под названием "Прогулка жизни".

Карл прошёл пешком всю Южную Америку, пересёк Дарьенский пролив и продолжил путь на север до Аляски. Оттуда он пересёк Берингов пролив пешком, плывя там, где это было необходимо.

Кроме того, он пересек Сибирь и часть Азии, прежде чем переплыть Каспийское море; его плавание длилось 31 день. В прошлом году он доплыл до Европы, а в прошлом месяце достиг Ла-Манша.

Во время путешествия его преследовали политические и визовые проблемы, а также Covid. В июне руководство туннеля под Ла-Маншем наложило вето на его запрос о доступе к служебному туннелю, после чего он решил плыть.

Кроме того, в прошлом году он почувствовал, что "пора с этим заканчивать", добавив, что намерен вернуться в родной город Халл в начале ноября 2026 года.

Напомним, что мужчина из Австралии за два года посетил 60 стран, а затем рассказал, какие популярные туристические места разочаровали его больше всего.

Кроме того, пока одни туристы штурмуют переполненные курорты, другие открывают для себя "секретные" направления, которые еще вчера оставались вне поля зрения. И эта тенденция стремительно набирает обороты.