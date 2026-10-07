Відвідав 29 країн та пройшов 48 тисяч км: чоловік 28 років йшов навколо світу без транспорту

Британець Карл Бушбі вирушив у навколосвітню подорож під назвою експедиція Голіафа у 1998 році. Тільки у 2026 році, коли він переплив Ла-Манш, повернувся до Великої Британії.

Чоловік пройшов найдовшу безперервну подорож в історії людства, яка зайняла у нього 28 років. За цей час він пройшов 48 тисяч кілометрів та відвідав 29 кілометрів, пише The Mirror.

Тож Карл Бушбі нарешті повернувся до Великої Британії після того, як отримав спеціальний дозвіл на плавання від Франції та переплив Ла-Манш. Сьогодні Карлу 57 років, а розпочав він свою подорож з Чилі 1 листопада 1998 року.

Карл Бушбі на старті своєї подорожі у 1998 році Фото: Скриншот

Він думав, що його навколосвітня подорож триватиме 12 років, але він повернувся через 28 років. У дорозі він дотримувався лише двох правил не користуватися транспортом і не повертатися додому, доки подорож не буде завершена.

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Перетин Ла-Маншу став останньою, головною перешкодою на його шляху додому.

"Приємно ступити на британську землю після стількох років. Це було нелегко, і частково в цьому полягає суть; довести, що я сильніший, ніж я собі уявляю",— сказав він, коли вийшов з води.

Він став першим британцем, який перетнув Берингову протоку, замерзле море між Північною Америкою та Росією, під час своєї навколосвітньої подорожі.

Ковід, візові обмеження та війна затримали його у дорозі. За цей час йому доводилося жити в Мексиці, щоб заощадити гроші. Також його спонсори внесли свій внесок у покриття витрат на подорож до фінансової кризи 2007/8 років. З того часу Карл здебільшого самостійно фінансує її.

У дорозі чоловік подолав 48 000 км, відвідавши 29 країн. Його пригоди будуть показані в повнометражному документальному фільмі про цю подорож під назвою "Прогулянка життя".

Карл пройшов пішки всю Південну Америку, перетнув Дар'єнську протоку та продовжив шлях на північ до Аляски. Звідти він перетнув Берингову протоку пішки, пливучи там, де це було необхідно.

Також він перетнув Сибір та частину Азії, перш ніж перепливти Каспійське море, його плавання тривало 31 день. Минулого року він доплив до Європи, а минулого місяця досяг Ла-Маншу.

У подорожі його переслідували політичні та візові проблеми, а також Covid. У червні керівництво тунелю під Ла-Маншем наклало вето на його запит для доступу до службового тунелю, тоді він вирішив плисти.

Також минулого року він відчув, що "час на цьому закінчити", додавши, що має намір повернутися до рідного міста Галл на початку листопада 2026 року.

Нагадаємо, що чоловік з Австралії за два роки відвідав 60 країн, а після розповів, які популярні туристичні локації його найбільше розчарували.

Також поки одні туристи штурмують переповнені курорти, інші відкривають "секретні" напрямки, які ще вчора були поза радаром. І ця тенденція стрімко набирає обертів.