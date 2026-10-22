Пропал во время Второй мировой войны: немецкую подводную лодку нашли только спустя 82 года

Команда водолазов из Плимута обнаружила немецкую подводную лодку, пропавшую без вести после того, как в июле 1944 года её потопил корабль Королевского флота HMS Balfour.

Водолазная команда Gasperados, базирующаяся в Плимуте, обнаружила подводную лодку U-672 примерно в 32 км от Салкомба в Девоне на глубине около 70 м, пишет Daily Star.

Обломки пролежали без вести столько лет, потому что в военно-морском журнале были указаны неверные координаты.

Немецкий историк, специализирующийся на Второй мировой войне, доктор Аксель Нистле заявил, что "из-за канцелярской ошибки в документах" местоположение отличается от фактического примерно на 74 км.

Немецкую подводную лодку U-672 обнаружили спустя десятилетие после исчезновения Фото: Скриншот

Дайвер Доминик Робинсон описал момент, когда его команда наткнулась на затонувшее судно.

"Я увидел боевую рубку, всевозможные предметы — я знал, что мы получим видео, необходимое для её идентификации. Поэтому я был этому очень рад", — сказал он.

Видео дня

Сообщается, что экипаж подводной лодки численностью 52 человека выжил, был доставлен в лагерь для военнопленных и вернулся в Германию после войны. .

Дайвер поговорил с семьёй погибшего капитана, которая рассказала, что тот прожил "долгую и счастливую жизнь".

"Они сказали, что он гордился бы и был бы рад узнать, что его наконец нашли. Мы пробыли на корабле всего около 25 минут, но это заняло три часа из-за необходимости декомпрессии и сжатия, вызванных давлением, возникающим на такой глубине. Когда вы пытаетесь идентифицировать затонувший корабль, вам нужно внимательно присмотреться к чему-то, что может быть отличительным признаком конкретного судна. Для нас это включало такие детали, как уникальная система шноркеля, которая действительно указывала на то, что это U 672", — рассказал дайвер об их находке.

Напомним, что корабль "Благословение Бернтисленда" считался навсегда утраченным после того, как затонул почти 400 лет назад. Но современные технологии, возможно, позволили точно определить место его затопления.

Кроме того, на дне Ла-Манша уже 160 лет лежит необыкновенное сокровище. Бутылка пива Guinness была найдена среди обломков корабля "Миндоро", затонувшего в 1864 году.