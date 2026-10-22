Зник під час Другої світової війни: німецький підводний човен знайшли тільки через 82 роки

Команда водолазів з Плімута знайшла німецький підводний човен, що зник безвісти після того, як його підбив корабель Королівського флоту HMS Balfour у липні 1944 року.

Водолазна команда Gasperados, що базується в Плімуті, знайшла підводний човен U-672 приблизно за 32 км від Салкомба в Девоні на глибині близько 70 м, пише Daily Star.

Уламки пролежали безвісти стільки років, бо військово-морський журнал записав неправильні координати.

Німецький історик, що вивчає Другу світову війну, доктор Аксель Ністле заявив, що "через канцелярську помилку в документах" місцезнаходження відрізняється приблизно на 74 км від фактичного положення.

Німецький U-672 знайшли через десятиліття після зникнення Фото: Скриншот

Дайвер Домінік Робінсон описав момент, коли його команда натрапила на затонуле судно.

"Я побачив бойову рубку, всілякі речі — я знав, що ми отримаємо відео, необхідне для її ідентифікації. Тож я був дуже цьому радий", — сказав він.

Видео дня

Повідомляється, що екіпаж підводного човна з 52 осіб вижив та був доставлений до табору для військовополонених і повернувся до Німеччини після війни. .

Дайвер поговорив з родиною затонулого капітана, яка розповіла, що той прожив "довге та щасливе життя".

"Вони сказали, що він би пишався і був би радий був дізнатися, що його нарешті знайшли. Ми були на кораблі лише близько 25 хвилин, але це зайняло три години через необхідність декомпресії та стискання через тиск, який виникав на такій глибині. Коли ви намагаєтеся ідентифікувати затонулий корабель, вам потрібно уважно придивитися до чогось, що може бути знаковою ознакою конкретного човна. Для нас це включало такі речі, як унікальна система шноркеля, яка дійсно вказувала на те, що це U 672", — розповів дайвер про їх знахідку.

Нагадаємо, що корабель "Благословення Бернтісленда" вважався назавжди втраченим після того, як затонув майже 400 років тому. Але сучасні технології, можливо, дозволили точно визначити місце його затоплення.

Також на дні Ла-Маншу вже 160 років лежить надзвичайний скарб. Пляшку пива Guinness було знайдено серед уламків корабля "Міндоро", який затонув у 1864 році.