Летели с гиперзвуковой скоростью: моряки сообщили о нескольких НЛО в небе над океаном

Моряки, находившиеся на грузовом судне, пересекавшем Атлантику, утверждают, что в течение 40 минут наблюдали за "светящимися" шарами НЛО, которые "летели с гиперзвуковой скоростью", исчезали и снова появлялись.

Соответствующее заявление они подали в Национальный центр по регистрации НЛО Великобритании, пишет Daily Star.

В заявлении от 11 октября подробно описано, как экипаж коммерческого грузового судна заметил чрезвычайно яркий шар около 3:25 утра 11 октября, двигаясь к югу от Новой Шотландии.

В течение примерно 40 минут двое моряков наблюдали в бинокль, как объект появился в небе над морем и "быстро поднимался и опускался, двигаясь вправо и влево", периодически "с гиперзвуковой скоростью в течение примерно 5–10 минут".

Согласно отчету, опубликованному 21 октября, зрелище стало ещё более впечатляющим, когда к нему присоединились ещё 3–4 шара, которые "крутились и вращались, поднимались и опускались вместе без какой-либо определённой закономерности".

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Еще более удивительно то, что они, похоже, "поползли куда-то со скоростью, которую можно назвать недопустимой". Несмотря на все это, экипаж, как сообщается, заявил, что навигационный радар корабля ничего не показал.

"Мы не обнаружили ни одной цели на радаре", — говорится в отчете, в котором также отмечается, что моряки даже сделали снимки экрана радара в качестве части своей документации.

Погодные условия были идеальными, небо было чистым.

Кроме того, моряки добавили, что судно заметно не качалось, а поблизости "движения не было видно вовсе".

В то же время в специализированном центре по НЛО не дали окончательного объяснения этому инциденту. Эксперты утверждают, что подобные ситуации напоминали передовые военные испытания беспилотников. Яркие вспышки спутников или космического мусора также могут поражать взгляд, если смотреть на них в бинокль над тёмным океанским горизонтом.

Напомним, что массив документов, обнародованный во времена администрации Дональда Трампа, позволил заглянуть за кулисы некоторых из самых загадочных инцидентов, расследовавшихся правительством США.

Кроме того, после публикации новых документов Пентагона об НЛО появились слухи о том, что якобы публикация американскими военными материалов, касающихся важных ядерных объектов, отвлекает внимание от гораздо более ужасающей правды.